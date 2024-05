Rodri è senza dubbio uno dei centrocampisti più completi del calcio moderno. La sua intelligenza tattica, combinata con una straordinaria abilità tecnica, lo rende un giocatore indispensabile sia per il Manchester City che per la Nazionale Spagnola.

Dove gioca Rodri?

Rodri gioca nel Manchester City dopo una breve avventura all’Atletico Madrid e cinque anni al Villarreal. Lo spagnolo è spesso descritto come un centrocampista completo: la sua altezza (191 cm) gli permette di eccellere nei duelli aerei, mentre la sua visione di gioco e la precisione nei passaggi lo rendono un maestro nel distribuire il pallone. Una delle sue qualità più apprezzate è la capacità di leggere il gioco e anticipare le mosse degli avversari, intervenendo con precisione per interrompere le azioni offensive e recuperare il possesso. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Haaland e Rodri accompagnano la squadra sotto la curva (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Rodri ha fatto il suo debutto con la Nazionale Spagnola nel 2018 e da allora è diventato un pilastro del centrocampo iberico. La Spagna, nota per il suo stile di gioco basato sul possesso palla e sui passaggi rapidi, ha trovato in Rodri un giocatore adatto a questa filosofia. Sulla carta è il perfetto erede di Sergio Busquets, regista basso per un decennio del Barcellona del Tiki Taka, con Xavi e Iniesta da mezzali nel consueto 4-3-3. Un modello di gioco riproposto dallo stesso Guardiola proprio al Manchester City.

Quanto è costato Rodri?

Rodri ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’Atlético Madrid, dove ha sviluppato le sue competenze tecniche e tattiche. Tuttavia, è stato al Villarreal che ha avuto l’opportunità di mostrare il suo talento con più continuità. Dopo essersi trasferito al Villarreal nel 2013, Rodri ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2015, distinguendosi immediatamente per la sua maturità nonostante la giovane età.

Nel 2018, Rodri è tornato all’Atlético Madrid, questa volta come giocatore affermato. Sotto la guida di Diego Simeone, Rodri ha ulteriormente affinato le sue capacità difensive e la sua abilità nel controllo del centrocampo. Durante la sua stagione con i “Colchoneros”, Rodri ha giocato un ruolo chiave nel garantire stabilità al centrocampo della squadra, attirando l’attenzione di alcuni dei più grandi club europei. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nell’estate del 2019, il Manchester City ha deciso di investire significativamente su Rodri, pagandone la clausola rescissoria di 70 milioni di euro. Sotto la guida di Pep Guardiola, Rodri è diventato il perno del centrocampo dei “Citizens”.

L’Atletico Madrid, che lo aveva acquistato nella stagione precedente dal Villarreal per 20 milioni, è riuscito quindi ad effettuare nel giro di un anno una plusvalenza di 50 milioni di euro.

Quanti gol ha fatto Rodri nella stagione 23/24?

La stagione 2023/2024 è stata la più prolifica in assoluto per il giocatore. In Premier League ha realizzato 8 reti (e 9 assist) in 34 partite. In Champions League, invece, un gol in 8 presenze. Complessivamente il centrocampista ha segnato 26 gol con la maglia del Manchester City in 5 stagioni. A differenza di molti centrocampisti difensivi, Rodri possiede anche una notevole abilità nel gestire la palla sotto pressione, dimostrandosi capace di uscire da situazioni difficili con eleganza e sicurezza. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Questa capacità è cruciale per una squadra come il Manchester City, che spesso affronta squadre che adottano una strategia di pressing alto. Il gol più pesante è sicuramente quello nella finale di Champions League contro l’Inter che è valso il trionfo nella massima competizione. Il 26 marzo di quest’anno Rodri ha realizzato anche la prima doppietta con la maglia della Spagna nel pirotecnico 3-3 in amichevole contro il Brasile.

Quanto guadagna Rodri?

Al City lo spagnolo guadagna più di 11 milioni all’anno, ma punta a strappare un nuovo contratto fino al 2029 con un ingaggio di 300mila sterline a settimana. Guardiola, noto per il suo stile di gioco basato sul possesso palla e sul controllo del ritmo della partita, ha trovato in Rodri il perfetto “metronomo” per orchestrare il gioco della squadra.

Con la maglia dei Citizens ha vinto una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per club, 4 Premier League, 1 Fa Cup, una Community Shield e 2 Coppe di Lega. Nell’Atletico Madrid ha vinto un’altra Supercoppa Europea, mentre con la Roja una Nations League.

