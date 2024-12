Alcuni atleti nel 2024 hanno fatto la differenza, risultando determinanti e decisivi nei grandi tornei, sia a livello individuale che a livello collettivo. Vediamo i cinque sportivi più influenti di quest’anno.

Jasmine Paolini

Jasmine Paolini ha avuto una stagione straordinaria nel 2024, iniziando con la United Cup dove ha battuto Angelique Kerber al rientro dalla maternità e poi perso contro Caroline Garcia. Ha poi raggiunto il terzo turno agli Australian Open, il suo miglior risultato in uno Slam, oltre a eguagliare il suo best ranking in doppio. A Linz ha vinto il suo terzo titolo WTA in doppio, in coppia con Sara Errani.

A febbraio, Paolini ha trionfato al WTA 1000 di Dubai, battendo giocatrici di alto livello come Beatriz Haddad Maia e Maria Sakkari, diventando la terza italiana a vincere un torneo di questa categoria. In Francia ha avuto un cammino brillante, con una semifinale al Roland Garros, dove ha raggiunto la sua prima finale Slam, pur perdendo contro Iga Swiatek.

Sull’erba, ha fatto storia a Wimbledon, diventando la prima italiana a raggiungere la semifinale, e poi ha conquistato la sua seconda finale Slam, venendo sconfitta da Barbora Krejčíková. Ai Giochi Olimpici di Parigi, ha vinto la medaglia d’oro in doppio con Errani, segnando un’impresa storica per l’Italia.

Nel finale di stagione, Paolini ha continuato a brillare, raggiungendo il quarto posto mondiale e contribuendo alla vittoria della Billie Jean King Cup con l'Italia, dove ha ottenuto risultati decisivi in singolare e doppio.

Max Verstappen

Sempre e comunque lui, Max Verstappen. Non è stata una stagione facile come in passato, quando la RedBull dominava letteralmente dalla prima all’ultima gara. Ma ancora una volta il pilota olandese è riuscito a portare a casa il titolo per la quarta volta consecutiva, emulando Alain Prost e Sebastian Vettel. Il testa a testa con Lando Norris è stato emozionante, con diversi colpi di scena determinati anche da un’affidabilità non sempre impeccabile della RedBull e da una crescita costante del pilota inglese.

Tuttavia la vittoria a Las Vegas consente a Verstappen di vincere il quarto titolo mondiale con due gare di anticipo. In Qatar conquista la sua nona vittoria stagionale, mentre ad Abu Dhabi chiude sesto, concludendo l'anno con 437 punti e consolidando il suo dominio in Formula 1.

Lamine Yamal

Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, ha fatto il suo debutto ufficiale con la prima squadra nel 2023, all’età di 16 anni, durante la stagione 2023-2024. Oltre alla sua carriera a livello di club, Yamal ha già attirato l’attenzione della nazionale spagnola, con cui ha fatto il suo debutto a livello senior, diventando il più giovane calciatore di sempre a vestire la maglia della Roja in competizioni ufficiali.

Proprio con la Spagna ha vissuto un Europeo in Germania da protagonista, risultando decisivo negli atti finali del torneo con gol pesanti. La sua esplosione a livello internazionale ha portato gli esperti a paragonarlo ad altri grandi talenti del passato. Il 2024 lo ha proiettato tra i grandi, facendolo inserire anche nella lista per l'assegnazione del Pallone d'oro, poi vinto da Rodri, suo compagno di nazionale.

Nikola Jokic

Nikola Jokić ha continuato a dominare nel 2024, con performance straordinarie che hanno consolidato la sua reputazione come uno dei migliori giocatori NBA. A gennaio ha ottenuto una tripla doppia storica con 42 punti, 12 rimbalzi e 8 assist contro i Wizards. A febbraio, ha registrato due triple doppie consecutive e raggiunto un altro traguardo significativo, diventando il primo giocatore a registrare almeno 30 punti, 15 rimbalzi e 15 assist in più di una partita.

Con una media di prestazioni eccezionali, il 2 aprile ha pareggiato il suo record stagionale con 42 punti contro gli Spurs. Più tardi, l'8 maggio, ha vinto il suo terzo MVP, unendosi a una ristretta élite di giocatori NBA. Il 2024-25 ha visto Jokić continuare a superare traguardi, con partite da 40 punti e triple doppie record. Il 5 dicembre ha registrato la sua 139ª tripla doppia, superando Magic Johnson.

Sara Fahr

I risultati parlano per lei: è una tra le sportive più vincenti e determinanti di quest’anno, con una serie impressionante di trofei. La Imoco Volley, uno dei club più forti a livello internazionale, le ha consentito di sollevare lo scudetto, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Ma la lista non si ferma alle vittorie italiane.

Sempre nel 2024 Sara Fahr ha conquistato la Champions League e il Mondiale per club. Con la Nazionale italiana è arrivata la Nations League in Thailandia e soprattutto l’oro olimpico a Parigi 2024, per la prima volta nella storia della nostra federazione pallavolistica.

