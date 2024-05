Max Verstappen, uno dei piloti più talentuosi e promettenti nella storia recente della Formula 1, ha stabilito numerosi record nel corso della sua carriera. Il suo passaggio in F1 è stata una scommessa della Red Bull che alla lunga ha ripagato gli sforzi.

La biografia di Verstappen

Max Verstappen è nato il 30 settembre 1997 a Hasselt, nei Paesi Bassi. Cresciuto in una famiglia legata al motorsport, è un figlio d’arte: suo padre, Jos Verstappen, è stato un pilota di Formula 1 e gli ha trasmesso la sua passione per le corse fin da giovane. Max ha iniziato a correre in kart all’età di 4 anni, dimostrando subito un talento eccezionale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Max Verstappen inseguito dagli avversari (Photo by DOUGLAS MAGNO / AFP) (Photo by DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images)

Successivamente ha rapidamente scalato le categorie giovanili del karting, mostrando una guida aggressiva e una capacità innata di dominare in pista. Il pilota ha la doppia nazionalità, belga e olandese, e ha spesso affermato di sentire di appartenere ad entrambi i paesi. I tre titoli mondiali hanno portato in dote anche il numero uno da corsa, dopo la scelta del 33 all’inizio dell’esperienza in F1.

Fidanzate e vita privata

Dilara Sanlik è stata la prima ragazza paparazzata insieme a Verstappen. La coppia è stata spesso vista insieme in pubblico e ha condiviso foto e video insieme sui social media, mostrando un legame forte e affettuoso. Tuttavia, Verstappen e Sanlik si sono separati dopo una lunga relazione. Alla fine del 2020 l’olandese ha iniziato a frequentare Kelly Piquet, figlia del campione del mondo Nelson Piquet. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La RedBull dell’olandese affronta i giri finali in testa al GP d’Austria, alle spalle la Ferrari di Leclerc (Photo by Peter Fox/Getty Images)

L’annuncio ufficiale è arrivato via Instagram il 1 gennaio 2021: i due tuttavia mantengono la loro relazione piuttosto privata, preferendo non condividere troppo della propria vita personale con il pubblico. La Piquet, di nove anni più grande di Verstappen, in realtà è l’ex fidanzata del pilota russo Kvyat con il quale ha avuto una figlia.

Le auto guidate

La carriera di Verstappen ha raggiunto i primi risultati importanti al debutto in Formula 1 nel 2015 con il team Toro Rosso. A soli 17 anni, è diventato il pilota più giovane nella storia della Formula 1, dimostrando maturità e talento precoce. La sua stagione di debutto è stata impressionante, con diverse prestazioni sorprendenti e una serie di punti conquistati. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Max Verstappen va a salutare gli ingegneri RedBull al termine della gara (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images)

Nel 2016, Verstappen è stato promosso nel team Red Bull Racing, dove ha continuato a mostrare il suo talento e la sua abilità. Ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 al Gran Premio di Spagna nel 2016, diventando il pilota più giovane a vincere una gara. Da allora, ha continuato a ottenere successi, vincendo tre titoli mondiale e dando vita a battaglie con il rivale Lewis Hamilton. A proposito di rivali, Verstappen passò dalla Toro Rosso alla Red Bull per sostituire proprio Kvyat, al quale poi “rubò” anche la fidanzata Kelly Piquet.

I record di Verstappen

Pilota più giovane a vincere una gara di Formula 1: Verstappen ha stabilito questo record il 15 maggio 2016, quando ha vinto il Gran Premio di Spagna all’età di 18 anni e 228 giorni.

Pilota più giovane a conquistare una pole position: Verstappen ha conquistato questa pole position il 3 ottobre 2020, durante le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, all’età di 23 anni e 27 giorni. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Max Verstappen ascolta l’inno olandese dall’alto del podio (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images)

Primo pilota olandese a vincere un Gran Premio di Formula 1: Con la sua vittoria nel Gran Premio di Spagna 2016, Verstappen è diventato il primo pilota olandese a vincere una gara di Formula 1.

Vittoria più giovane con due team diversi: Dopo il suo trasferimento alla Red Bull Racing nel 2016,

Pilota più giovane a raggiungere 100 partenze in Formula 1: Verstappen ha raggiunto questa pietra miliare il 20 settembre 2020, al Gran Premio della Toscana, all’età di 22 anni e 271 giorni.

Maggior numero di vittorie in stagione : 19, nella stagione dei record del 2023 con la Red Bull.

: 19, nella stagione dei record del 2023 con la Red Bull. Maggior vantaggio sul secondo in classifica , cioè 290 punti nella stagione del 2023.

, cioè 290 punti nella stagione del 2023. Maggior numero di podi in stagione: addirittura 21 nell’anno scorso.

