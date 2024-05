Oltre all’aspetto sportivo, il Gran Premio di Monaco è anche un evento sociale di grande rilevanza. Il Principato si anima con eventi esclusivi, feste e celebrazioni che attirano celebrità, milionari e appassionati di sport da tutto il mondo. Scopriamo i segreti del circuito cittadino di Monte Carlo.

Dove si trova la pista di Monaco?

Le terrazze che si affacciano sul circuito, gli yacht nel porto e i lussuosi alberghi diventano punti di ritrovo per una settimana di mondanità e spettacolo. La pista si estende nel tessuto urbano del Principato, sotto gli occhi della Famiglia Grimaldi.

Il Gran Premio di Monaco ha una lunga e prestigiosa storia che risale al 1929, quando fu organizzato per la prima volta dall’Automobile Club di Monaco (ACM). La gara fu vinta dal pilota britannico William Grover-Williams a bordo di una Bugatti Type 35B. Dal 1950 il Gran Premio è diventato un appuntamento fisso del calendario di Formula 1, tranne in rare occasioni come negli anni Cinquanta e durante la pandemia di COVID-19. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

La natura stretta e tortuosa del circuito non permette margine di errore. I piloti devono mantenere un livello di concentrazione estremamente alto per evitare di toccare i muri che fiancheggiano il tracciato. Inoltre, la pista è famosa per essere molto difficile per i sorpassi, il che rende la qualificazione particolarmente cruciale. Partire dalla pole position è spesso un vantaggio determinante per ottenere la vittoria.

Quanto costa un biglietto per il GP di Monaco?

La maggior parte delle postazioni sono collocate tra Beau Rivage e Rocher Secteur. Come noto, la famiglia Grimaldi ha un settore a parte con un palco di prestigio e ha l’onore anche della premiazione finale. I biglietti durante il fine settimana del GP sono molto costosi. Si parte dai circa 150 euro per le prove del venerdì fino ai 350-500 euro per la giornata delle qualifiche di sabato.

Nel giorno della gara i prezzi lievitano e raggiungono cifre esorbitanti. Per l’accoppiata sabato-domenica nella Panoramic Fan’s Club Terrace bisogna sborsare più di 3 mila euro, che diventano 5mila nella VIP Platinum Terrace. Nelle tribune K, V, T ed N potrebbero bastare tra i 500 e i mille euro per la gara, mentre il biglietto combinato venerdì-domenica Garage One Monaco vale circa 13 mila euro. La Tribuna B fornisce la migliore visuale sulla partenza della gara, così come la Tribuna A1 Sainte-Dévote.

Dalla Rascasse, invece, è più facile godersi la premiazione con il podio. Diverso il discorso per chi ama la velocità: in zona Piscine c’è la parte del circuito a velocità più alta.

Quanto è lungo il circuito di Montecarlo?

Nel corso degli anni, il Circuito di Montecarlo ha subito diverse modifiche, ma ha sempre mantenuto il suo carattere unico. La lunghezza del tracciato è di 3.337 chilometri e comprende 19 curve, ognuna con la sua storia e difficoltà specifiche. La combinazione di curve strette, salite e discese ripide, e la vicinanza dei muri rende questo circuito una sfida senza pari per i piloti.

Uno degli aspetti che rende il Circuito di Montecarlo così speciale è il suo contesto urbano. Il tracciato si snoda attraverso le strette strade del principato, passando accanto a famosi punti di riferimento come il Casinò di Montecarlo, l’Hotel de Paris e il Porto Ercole. Questa ambientazione non solo offre uno spettacolo visivo senza eguali, ma pone anche sfide tecniche significative. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La gara non è solo un test di abilità per i piloti, ma anche per i team. Le strategie di gara devono essere impeccabili, considerando la difficoltà nei sorpassi e l’importanza della posizione in pista. Le squadre devono inoltre essere pronte a reagire rapidamente a eventuali incidenti o cambiamenti nelle condizioni meteorologiche, che possono trasformare radicalmente il corso della gara.

Come si chiamano le curve di Monaco?

Ecco i nomi delle principali curve del Circuito di Montecarlo:

Sainte Dévote : La prima curva dopo il rettilineo di partenza, una stretta curva a destra spesso teatro di incidenti nei primi giri.

: La prima curva dopo il rettilineo di partenza, una stretta curva a destra spesso teatro di incidenti nei primi giri. Beau Rivage : Una leggera curva verso sinistra che porta i piloti in salita verso il Casinò.

: Una leggera curva verso sinistra che porta i piloti in salita verso il Casinò. Massenet : Una lunga curva a sinistra che precede l’entrata nel complesso del Casinò.

: Una lunga curva a sinistra che precede l’entrata nel complesso del Casinò. Casino : Curva a destra che passa accanto al famoso Casinò di Montecarlo.

: Curva a destra che passa accanto al famoso Casinò di Montecarlo. Mirabeau Haute : Una curva a destra che inizia la discesa verso il porto.

: Una curva a destra che inizia la discesa verso il porto. Grand Hotel Hairpin (Fairmont Hairpin) : La celebre curva a gomito, la più lenta di tutto il campionato di Formula 1.

: La celebre curva a gomito, la più lenta di tutto il campionato di Formula 1. Mirabeau Bas: Una stretta curva a destra subito dopo il tornante del Fairmont. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Carlos Sainz of Spain and Scuderia Ferrari drives on track during the F1 Grand Prix of Monaco at Circuit de Monaco on May 28, 2023 in Monte-Carlo, Monaco. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Portier : Due curve a destra che portano i piloti all’entrata del tunnel.

: Due curve a destra che portano i piloti all’entrata del tunnel. Tunnel : Un tratto unico del circuito dove i piloti passano dalla luce naturale alla semi-oscurità.

: Un tratto unico del circuito dove i piloti passano dalla luce naturale alla semi-oscurità. Nouvelle Chicane : Una complessa chicane sinistra-destra-sinistra che segue l’uscita dal tunnel.

: Una complessa chicane sinistra-destra-sinistra che segue l’uscita dal tunnel. Tabac : Una rapida curva a sinistra vicino al porto, molto impegnativa.

: Una rapida curva a sinistra vicino al porto, molto impegnativa. Piscine : Una doppio chicane destra-sinistra-destra-sinistra situato vicino alla piscina del porto.

: Una doppio chicane destra-sinistra-destra-sinistra situato vicino alla piscina del porto. La Rascasse : Due curve strette a destra che portano i piloti verso il rettilineo di partenza.

: Due curve strette a destra che portano i piloti verso il rettilineo di partenza. Virage Antony Noghes: L’ultima curva a destra, intitolata al fondatore del Gran Premio di Monaco, che riporta i piloti sul rettilineo principale.

Vincere a Montecarlo è visto come un grande prestigio, e molti dei più grandi nomi del motorsport hanno trionfato su questo circuito, tra cui Ayrton Senna, che detiene il record di sei vittorie, e Michael Schumacher, con cinque vittorie.

