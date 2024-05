Situato nella pittoresca campagna emiliana, il Circuito di Imola, noto anche come Autodromo Enzo e Dino Ferrari, è un simbolo della passione italiana per i motori. Con una storia ricca di emozioni, trionfi e tragedie, questo circuito è diventato una tappa imprescindibile nel calendario delle corse automobilistiche e motociclistiche.

Chi è il proprietario del circuito di Imola?

Il Circuito di Imola deve il suo nome al fondatore Enzo Ferrari e al figlio Dino, il cui leggendario impegno nel mondo delle corse ha ispirato la creazione di questa pista. Nel 1953 il circuito fu inaugurato con il nome “Autodromo di Imola” e divenne rapidamente un punto di riferimento per i piloti di tutto il mondo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Fans watch the action during the F1 Grand Prix of Emilia Romagna at Autodromo Enzo e Dino Ferrari on April 24, 2022 in Imola, Italy. (Photo by Cristiano Barni ATPImages/Getty Images)

Nel 2017 Con.Ami ha acquisito il 15% delle azioni di Formula Imola da Estense, diventando così l’unico proprietario dell’impianto automobilistico. Uberto Selvatico Estense, tuttavia, continua a ricoprire la carica di presidente all’interno della società di gestione dell’autodromo.

Quanto è lunga la pista?

La quarta edizione del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, in programma dal 17 al 19 maggio 2024, segna il ritorno del GP dopo l’assenza forzata dal calendario del 2023. Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno vinto le ultime tre edizioni in terra romagnola. Con i suoi 4909 metri, la pista è molto tecnica e presenta continui sali scendi che rendono affascinante il percorso dagli spalti. Nel 2007 i lavori di ristrutturazione hanno interessato la pitlane e il paddock, con sensibili cambiamenti anche nel tracciato. E’ stata eliminata la Variante Bassa, mentre rettifili e curve veloci precedono la curva Tamburello. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

McLaren during the F1 Grand Prix of Emilia Romagna at Autodromo Enzo e Dino Ferrari on April 24, 2022 in Imola, Italy. (Photo by Arthur Thill ATPImages/Getty Images)

Dal duello leggendario tra Ayrton Senna e Alain Prost alla tragica morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna nel tragico weekend del 1994, l’ex Gran Premio di San Marino è stato teatro di grandi emozioni. Oggi, il circuito continua a essere una tappa cruciale nel calendario delle corse, con eventi come il Campionato del Mondo Superbike, il Campionato Italiano Turismo e molte altre gare di livello nazionale e internazionale.

Quanto costa un giro ad Imola?

Oltre alle gare di prestigio, il Circuito di Imola offre un’ampia gamma di esperienze uniche per i fan e gli appassionati di corse. Con tour guidati, esperienze di guida e accesso esclusivo ai box e ai paddock, i visitatori possono immergersi completamente nel mondo entusiasmante del motorsport e vivere da vicino l’emozione e l’adrenalina delle corse. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

An empty track view from Tosa Turn after the F1 Grand Prix of Emilia Romagna was cancelled due to flooding on May 17, 2023 in Imola, Italy. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Per girare su pista nel corso di un’intera giornata servono circa mille euro, mentre per 25 minuti di corsa il prezzo parte dai 100 euro. Si può chiaramente girare con la propria auto a patto che l’impianto di scarico sia silenziato e omologato, sia presente la targa e il conducente abbia almeno la patente B. Per circa 200 euro si può fare il giro della pista, un passaggio in pitlane e un briefing teorico, ma dal prezzo è escluso il noleggio del casco (obbligatorio). La richiesta molto alta necessita di una prenotazione in largo anticipo, anche perché i giorni e gli orari sono limitati.

Come visitare il circuito di Imola?

Imola è dotata di una stazione ferroviaria, ben collegata con Bologna. La stazione si trova a 2,3 km dal circuito, ovvero circa mezz’ora a piedi. Le linee 1 e 2 degli autobus percorrono la stessa tratta in un quarto d’ora, ma molti tifosi si affidano a dei taxi. Il pullman 101 della linea TPER collega direttamente Bologna Centrale a Imola Autostazione, ma esistono ormai anche navette private nel week end di Formula 1. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

An empty track and grandstand at Acque Minerali Turn after the F1 Grand Prix of Emilia Romagna was cancelled due to flooding on May 17, 2023 in Imola, Italy. (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Il momento migliore per visitare l’autodromo è chiaramente durante il GP, quando l’atmosfera elettrizzante garantisce spettacolo e emozioni. I biglietti solitamente hanno un prezzo di partenza intorno ai 50 euro, fino a raggiungere centinaia di euro per gli spalti più ricercati.

