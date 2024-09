Charles Leclerc ha scalato le gerarchie in Ferrari partendo dall’Academy della Rossa di Maranello. Dopo alti e bassi il pilota è riuscito ad integrarsi con la scuderia, sfidando in alcune annate lo strapotere di Verstappen e della RedBull. Ecco le tappe della carriera del monegasco.

Gli inizi di carriera

Charles Leclerc ha iniziato la sua carriera nel mondo del motorsport molto presto, influenzato dal padre, Hervé Leclerc, ex pilota e figura di grande ispirazione per lui. Leclerc ha iniziato a gareggiare nei kart all’età di 8 anni, un ambiente in cui ha dimostrato immediatamente il suo potenziale. In questo periodo, ha instaurato amicizie e rivalità con altri futuri piloti di Formula 1, come Pierre Gasly e Max Verstappen. Le sue prime vittorie in kart lo hanno proiettato sotto i riflettori, e nel 2011 ha vinto il campionato KF3, una delle competizioni più importanti a livello europeo per i giovani talenti del karting. Nel 2014, Leclerc fa il suo debutto nel mondo delle Formula Renault 2.0, una delle serie di sviluppo per piloti emergenti. Già al suo primo anno, Leclerc si distingue per la sua costanza nei risultati, piazzandosi secondo nel campionato. Da lì in poi, la sua carriera ha preso una direzione ascendente, passando attraverso la Formula 3 e la GP3 Series. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Sainz e Leclerc sul rettilineo prima della curva (Photo by Clive Mason/Getty Images)

Nel 2017 Charles Leclerc fa il salto in Formula 2 con il team Prema Racing, una delle squadre più prestigiose e vincenti nella categoria. La Formula 2 rappresenta il passo immediatamente precedente alla Formula 1 e la competizione è estremamente alta. Tuttavia, Leclerc si dimostra subito all’altezza della situazione. Durante la stagione, ottiene numerose pole position e vittorie, impressionando sia i tifosi che gli addetti ai lavori. La stagione 2017 di Formula 2 di Leclerc è stata particolarmente significativa per diversi motivi. Non solo ha dominato il campionato, ma lo ha fatto in un anno segnato da una tragedia personale: la morte di suo padre Hervé, avvenuta a metà stagione. Nonostante il dolore, Charles ha continuato a correre, dedicando le sue vittorie al padre. Il pilota monegasco ha perso anche il migliore amico, Jules Bianchi, vittima di un incidente nel 2014. Proprio Bianchi, attraverso il manager Todt, aveva aiutato Leclerc ad entrare nel mondo Ferrari. Anche Anthoine Hubert, altro pilota francese e grande amico di Leclerc, è scomparso nel 2019 sul circuito di Spa-Francorchamps. Attualmente il migliore amico del pilota Ferrari è Pierre Gasly dell’Alpine.

Il debutto in F1

Continuando a ripercorrere le tappe della carriera di Leclerc, bisogna risalire alla fine della stagione 2017, quando si laurea campione di Formula 2, confermando il suo status di predestinato per la Formula 1. Il successo nel campionato di F2 lo pone sotto l’occhio vigile della Ferrari, che lo inserisce nel suo programma per giovani piloti, la Ferrari Driver Academy. Il debutto in Formula 1 di Charles Leclerc è avvenuto nel 2018 con il team Sauber, che aveva stretto una collaborazione tecnica con la Ferrari. Alla guida della monoposto numero 16, Leclerc ha subito impressionato con la sua velocità e consistenza, dimostrando di essere all’altezza della massima categoria del motorsport. Nonostante la Sauber non fosse una delle vetture più competitive della griglia, Leclerc è riuscito a ottenere risultati di rilievo, incluso un sesto posto nel Gran Premio dell’Azerbaigian, che gli ha permesso di conquistare punti importanti per il team. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La sua stagione di debutto è stata così positiva che la Ferrari, colpita dalle sue prestazioni e dal suo potenziale, ha deciso di promuoverlo al posto di Kimi Räikkönen per la stagione successiva. Questa promozione ha reso Leclerc il più giovane pilota titolare della Ferrari dai tempi di Ricardo Rodriguez nel 1961.

Il passaggio in Ferrari

Il 2019 è stato un anno cruciale per Charles Leclerc, che ha fatto il suo debutto con la Ferrari al fianco del quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel. Sin dalle prime gare della stagione, Leclerc ha dimostrato di non essere intimorito dalla pressione di guidare per la scuderia più famosa e storica della Formula 1. Al contrario, ha affrontato la sfida con grande determinazione, imponendosi come uno dei protagonisti del campionato. La sua prima vittoria in Formula 1 è arrivata al Gran Premio del Belgio nel 2019, seguito da un altro trionfo la settimana successiva al Gran Premio d’Italia, davanti ai tifosi ferraristi a Monza. Queste due vittorie hanno consolidato il suo status di stella nascente e gli hanno permesso di guadagnarsi il rispetto sia del team che dei suoi avversari. Alla fine della stagione, Leclerc ha concluso al quarto posto nel campionato piloti, battendo il suo compagno di squadra Vettel, e stabilendo un nuovo record di pole position per la stagione, con 7 partenze dalla prima posizione. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La stagione 2020, tuttavia, si è rivelata più complicata per Leclerc e la Ferrari. La monoposto della squadra non era competitiva, e i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative. Nonostante questo, Leclerc è riuscito a estrarre il massimo dalla vettura, ottenendo due podi in una stagione deludente per la Scuderia. Nel 2021, con una Ferrari in lenta ripresa, Leclerc ha continuato a dimostrare il suo talento, lottando costantemente per le posizioni di vertice del gruppo. Leclerc ha ottenuto pole position e podi, ma le vittorie sono sfuggite a causa di una combinazione di sfortuna e problemi di prestazioni della vettura. La stagione 2022 ha rappresentato un grande cambiamento per la Formula 1 con l’introduzione di nuove regole tecniche. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leclerc fatica a Silverstone con la Ferrari cercando di tenere il passo delle RedBull (Photo by Joe Portlock – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

La Ferrari ha fatto un grande salto di qualità con la F1-75, una vettura competitiva fin dall’inizio. Leclerc è partito alla grande, mostrando fin dalle prime gare di essere uno dei principali contendenti per il titolo mondiale. Nonostante abbia vinto 3 gare e ottenuto diverse pole position, Leclerc ha concluso la stagione al secondo posto nel campionato piloti, dietro a Max Verstappen. Nel 2023, le aspettative erano alte per la Ferrari dopo la forte stagione precedente, ma la vettura SF-23, si è rivelata meno competitiva del previsto. Leclerc ha continuato a lottare con problemi di affidabilità e strategie non sempre all’altezza. Sebbene abbia ottenuto buoni piazzamenti e qualche podio, la Ferrari non è riuscita a mantenere il ritmo dei team di vertice, come Red Bull e Mercedes.

La rivalità con Verstappen

Charles Leclerc è considerato uno dei piloti più completi del paddock di Formula 1. Dotato di una grande velocità sul giro singolo, è stato spesso in grado di mettere a segno giri di qualifica spettacolari, che gli hanno permesso di conquistare molte pole position. La sua precisione e la capacità di adattarsi rapidamente alle condizioni della pista lo rendono un pilota temibile in qualifica. In gara, Leclerc ha dimostrato una grande abilità nel gestire le gomme e nel difendere la sua posizione. La sua aggressività nei duelli ruota a ruota è ben nota, così come la sua capacità di rimanere concentrato anche sotto pressione. Tuttavia, nel corso della sua carriera, ha commesso qualche errore dovuto all’eccessiva voglia di ottenere il massimo, specialmente nelle prime fasi della sua esperienza in Ferrari. Con il passare del tempo, Leclerc ha migliorato notevolmente la gestione delle gare, diventando un pilota più maturo e costante. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

La RedBull dell’olandese affronta i giri finali in testa al GP d’Austria, alle spalle la Ferrari di Leclerc (Photo by Peter Fox/Getty Images)

Una delle sue caratteristiche più apprezzate è la sua capacità di lavorare a stretto contatto con il team per sviluppare la vettura. Leclerc ha un’ottima comunicazione con gli ingegneri. Nel corso della sua carriera, Charles Leclerc ha sviluppato una rivalità sportiva con Max Verstappen, il giovane talento olandese della Red Bull.

La loro rivalità risale ai tempi del karting, quando i due si sfidavano già a livello giovanile. Entrambi sono considerati i rappresentanti della nuova generazione di piloti in Formula 1, e il passaggio di Leclerc in Ferrari ha acceso ulteriormente il livello di sfida. Nel 2019, i due hanno avuto diversi duelli in pista, tra cui il memorabile scontro al Gran Premio d’Austria, dove Verstappen ha superato Leclerc nelle fasi finali della gara in un’azione controversa. La rivalità tra i due è stata caratterizzata da rispetto reciproco, ma anche da momenti di tensione in pista, rendendo i loro duelli uno degli aspetti più emozionanti del campionato. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leclerc e Sainz si confrontano sulle strategie Ferrari per il GP del Canada (Photo by Kym Illman/Getty Images)

Vita privata

Charles Leclerc è alto un metro e ottanta e spesso ha prestato la propria immagine per gli sponsor o per riviste di moda. E’ di origini monegasche, nato a Monte Carlo, nel Principato di Monaco, il 16 ottobre 1997. Oltre alle sue radici monegasche, Leclerc ha anche legami familiari francesi e italiani: la nonna paterna era infatti italiana. Leclerc parla quattro lingue: francese, italiano, inglese e monegasco, il dialetto locale del Principato di Monaco. La sua capacità di parlare diverse lingue è stata fondamentale per la sua carriera, permettendogli di comunicare facilmente con team internazionali e piloti di diverse nazionalità. Il suo soprannome è “Il Predestinato”, dovuto al fatto che fin da giovanissimo ha mostrato un talento straordinario nel mondo delle corse, alimentando grandi aspettative su di lui. La fidanzata di Charles Leclerc è Alexandra Saint-Mleux, di origini francesi. Alexandra è relativamente riservata e mantiene un basso profilo sui social media rispetto a molte altre partner di piloti di Formula 1. La loro relazione è diventata pubblica nel 2023, dopo che Charles Leclerc ha concluso la sua relazione con Charlotte Siné, con la quale era stato legato sentimentalmente per diversi anni. Nell’aprile 2024, Leclerc ha presentato sul suo profilo Instagram Leo, il suo cane di razza bassotto, diventato ben presto grande amico del cane di Hamilton, Roscoe, bulldog vegano famosissimo sui social.

Leggi anche