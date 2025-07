Pecco Bagnaia, ora la Ducati ha perso la pazienza: “Siamo preoccupati”

MotoGP, al Sachsenring si è visto il miglior Marc Marquez, autore dell’ennesima impresa nella gara Sprint, la decima vinta in carriera al sabato, che ha poi concesso il bis nella gara lunga di domenica. Ma mentre da un lato del box si festeggia, dall’altro si fa i conti con le difficoltà sempre più evidenti di Pecco Bagnaia, incapace di tenere il passo del compagno e rivale.

🗣Franco #Uncini (ex pilota) a RS: «Difficile che #Marquez possa perdere questo titolo. Già dall'anno scorso con il Team Gresini aveva dimostrato che sarebbe stato lui il protagonista. Anche se ci aspettavamo un #Bagnaia più reattivo, invece sta facendo fatica a reagire». pic.twitter.com/5rCAOoxfBi — Radio Sportiva (@RadioSportiva) July 14, 2025

Un terzo posto in gara domenicale non è bastato a cambiare la percezione, e le parole dell’amministratore delegato Ducati Claudio Domenicali, pronunciate a caldo dopo la Sprint, fotografano con chiarezza la situazione. E nonostante la diplomazia di fondo, mostrano che il team comincia a perdere la pazienza. Anche se l’intento di tutti è di aiutare Pecco.

“Siamo preoccupati per Bagnaia, non lo nego”, ha detto domenicali ai microfoni di Sky Sport. “Gli sportivi italiani vorrebbero vederlo più competitivo. Marquez ha fatto una gara straordinaria, ma ci piacerebbe che la felicità fosse completa, e invece Bagnaia fatica”. Un’osservazione che arriva nonostante gli sforzi tecnici fatti proprio per aiutare Pecco a uscire dal tunnel.

Durante il weekend tedesco, il team Ducati ha provato a dare una scossa al campione piemontese con un nuovo telaio, nel tentativo di cambiare il feeling e interrompere un andamento in chiaroscuro che dura ormai da diverse gare. Ma la risposta non è arrivata. “Il telaio nuovo non ha funzionato, e quando prendi 20 secondi in una Sprint, significa che non è andata bene”, ha spiegato Domenicali. “Non ho una soluzione pronta, il tema non è semplice”.

Il nodo centrale, secondo l’ad Ducati, resta il feeling, qualcosa che non si aggiusta con un paio di giri di chiave. “Pecco si è lamentato di aspetti importanti, significa che qualcosa non si sta incastrando. E non possiamo ignorarlo. Non è solo una questione generale di prestazioni. Ma quando inizi a provare troppe cose nel weekend, non sempre aiuti la situazione”.

La Ducati, insomma, sa di avere tra le mani un problema da non sottovalutare, e la preoccupazione ora è diventata ufficiale. Perché se è vero che Marquez vola, è altrettanto vero che il volto teso di Bagnaia continua a raccontare un’altra stagione rispetto a quella che il team e i tifosi si aspettavano.

