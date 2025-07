Il Gran Premio di Repubblica Ceca segna il ritorno della MotoGP sulla storica pista di Brno, assente dal calendario per cinque anni. Tra curve tecniche e un asfalto ancora incerto, piloti e squadre si confrontano in un appuntamento fondamentale per il prosieguo della stagione. Le condizioni di alcuni protagonisti aggiungono ulteriore tensione e interesse alla gara.

Nella prima sessione di prove libere, Marc Marquez ha dominato ancora una volta, confermandosi il pilota da battere. Nonostante qualche problema tecnico iniziale sulla sua Ducati Desmosedici, lo spagnolo ha chiuso con il miglior tempo di 1’54’’606, staccando di oltre sei decimi il diretto inseguitore Jack Miller, secondo con la Yamaha Pramac (+0’’615). Terzo tempo per Francesco Bagnaia, apparso in ripresa, a +0’’653 dalla vetta.

Il rientro di Jorge Martin dopo l’infortunio è stato molto più complicato: il campione del mondo in carica ha chiuso 17° con l’Aprilia, a +2’’522, ancora in fase di adattamento e alla ricerca delle migliori condizioni fisiche che, ovviamente, richiederanno tempo e pazienza.

Dietro ai primi tre di testa si sono piazzati Alex Marquez (Ducati Gresini, +0’’765) ed Enea Bastianini (KTM Tech 3, +0’’992), reduce da un virus intestinale ma già in forma. In top 10 spazio anche per Pedro Acosta, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Alex Rins e Taka Nakagami, tutti pronti a giocarsi le loro carte in un weekend che si preannuncia combattuto.

Fabio Quartararo si è fermato all’11° posto, mentre Jorge Martin pur staccatissimo ha se non altro mostrato segnali incoraggianti nel recupero di confidenza con la moto. Le prossime sessioni diranno di più sul suo reale potenziale in gara.

Brno riparte così con un Marc Marquez in grande spolvero e una griglia di pretendenti ricca di nomi pronti a infiammare la lotta per la vittoria.

