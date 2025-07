MotoGP, torna Jorge Martin: e fa subito un annuncio importante

Il mondo della MotoGp accoglie con calore il ritorno di Jorge Martin, campione del mondo che torna in pista a Brno dopo un lungo stop per infortunio. In conferenza stampa, lo spagnolo ha parlato con sincerità delle difficoltà affrontate in questi mesi, annunciando la sua permanenza in Aprilia anche per la stagione 2026, nonostante un avvio di anno complicato.

Martin ha descritto il suo rientro come una sfida ancora aperta: “Sono felice di essere qui dopo mesi difficili, ho sofferto tanto, ma annuncio che continuerò in Aprilia anche il prossimo anno. Non so ancora quando potrò di nuovo lottare per podi e vittorie, ma sono preparato e farò del mio meglio”.

Il rapporto con il team, nato in modo complicato, proseguirà dunque con fiducia: “Avrei potuto liberarmi, ma ho deciso di restare. Il team sta migliorando e questo mi ha fatto cambiare idea. Se vinceremo insieme, ringrazierò Rivola per avermi tenuto qui”.

Sul fronte fisico, Martin ha spiegato di aver lavorato molto sul proprio recupero e sulla tecnica: “Ho approfittato del riposo per migliorare il mio posizionamento in sella, ma devo ancora ritrovare ritmo e velocità. Ho perso circa 6000 km, serve tempo. Sono qui per competere e tornare al mio livello, ma bisogna vedere anche il valore degli altri piloti in questa stagione”.

Il suo ritorno a Brno ha emozionato tutti, tanto che la sala stampa ha riservato a Jorge Martin un lungo applauso, simbolo del rispetto e della fiducia verso un pilota che vuole tornare protagonista.

Leggi anche: