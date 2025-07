Il calendario della MotoGP entra nella sua seconda metà: superato il giro di boa rappresentato dal GP di Germania, il circo a due ruote più amato in assoluto torna a scaldare gli appassionati. Dal 18 al 20 luglio ci spostiamo in Repubblica Ceca, nel circuito di Brno, con i suoi oltre 5000 chilometri e le 14 curve. Sarà un weekend emozionante anche perchè si tratta del ritorno della MotoGP in questo paese dopo 4 anni di stop: Il cambio di proprietà dell’autodromo, infatti, ha portato a cospicui investimenti per sviluppare una struttura idonea. Grazie al nuovo accordo firmato da Dorna Sports, il Motomondiale farà tappa qui almeno fino al 2029. Andiamo allora ad approfondire tutto ciò che c’è da sapere sulla tappa del MotoGP che infiammerà il weekend in arrivo.

Moto GP: cos’è successo nell’ultima tappa

Prima di approfondire la prossima tappa, torniamo indietro di qualche giorno per vedere cosa è successo nell’ultimo fine settimana. Alla tappa del GP di Germania, sul circuito del Sachsenring, Marc Marquez ha siglato l’ennesima vittoria di questa annata (per lui sono 7 successi su 11 partenze) con una prestazione da dominatore assoluto. Il pilota spagnolo ha infatti comandato dal primo all’ultimo giro, capitalizzando la prima posizione ottenuta nella Sprint race. Sfruttando i duelli alle sue spalle, come quello tra Bezzecchi e Di Giannantonio, e il naturale feeling con il circuito tedesco, è riuscito a mantenere sempre il vantaggio e a concludere la gara con la consueta scioltezza. Dietro di lui il fratello Alex, arrivato secondo anche grazie alle molte cadute della giornata (solo 10 piloti sono arrivati al traguardo) e Pecco Bagnaia, autore di una prova ottima ma comunque non sufficiente per accorciare la classifica, che ora è così strutturata nelle prime dieci posizioni.

Marc Marquez (Ducati) – 344 punti Alex Marquez (Gresini Ducati) – 261 punti Francesco Bagnaia (Ducati) – 197 punti Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) – 142 punti Franco Morbidelli (VR46 Ducati) – 139 punti Marco Bezzecchi (Aprilia) – 130 punti Johann Zarco (Honda) – 104 punti Pedro Acosta (Ktm) – 99 punti Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) – 92 punti Fabio Quartararo (Yamaha) – 87 punti

Moto Gp di Repubblica Ceca: i favoriti

Quando si parla di favoriti di un qualunque Gran Premio di MotoGp, in questo periodo storico il primo nome da fare non può non essere quello di Marc Marquez. Il pilota spagnolo è in uno stato di forma semplicemente straordinario, ed è difficile immaginare di vederlo arrivare in una posizione che non sia quella di testa. Subito dietro, ci sono i soliti Alex Marquez e Francesco Bagnaia, che proveranno comunque a riaprire una classifica che sta certamente diventando compromessa, ma che di sicuro non è ancora definitiva.

Attenzione al ritorno più atteso: dopo un lungo recupero per un grave infortunio subito in Qatar, il campione del mondo in carica Jorge Martin sembra essere finalmente pronto a rimettersi in pista. Aprilia Racing, infatti, ha comunicato l’ottimo esito dei test a Misano. Ora manca solo il controllo medico del 17 luglio: se sarà positivo, Martin tornerà sulla griglia di partenza proprio in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca. Difficile, ovviamente, immaginare un trionfo dopo diversi mesi di inattività, ma non c’è nulla da escludere.

Dove vedere il MotoGP di Repubblica Ceca

Il weekend della Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Moto GP secondo la seguente programmazione:

Venerdì 18 luglio

Moto3 Prove Libere 1, 9:00-9:35

Moto2 Prove Libere 1, 9:50-10:30

MotoGP Prove Libere 1, 10:45-11:30

Moto3 Prove, 13:15-13:50

Moto2 Prove, 14:05-14:45

MotoGP Prove, 15:00-16:00

Sabato 19 luglio

Moto3 Prove Libere 2, 8:40-9:10

Moto2 Prove Libere 2, 9:25-9:55

MotoGP Prove Libere 2, 10:10-10:40

MotoGP Q1, 10:50-11:05

MotoGP Q2, 11:15-11:30

Moto3 Q1, 12:50-13:05

Moto3 Q2, 13:15-13:30

Moto2 Q1, 13:45-14:00

Moto2 Q2, 14:10-14:25

MotoGP Sprint, 15:00

Domenica 20 luglio

MotoGP Warm Up, 9:40-9:50

Moto3 Gara, 11:00

Moto2 Gara, 12:15

MotoGP Gara, 14:00

Chi non dispone dell’abbonamento alla piattaforma a pagamento, comunque, non deve preoccuparsi: potrà vedere buona parte del weekend sportivo sul canale del digitale terrestre TV8, anche se con un importante asterisco. Se le qualifiche e la Sprint saranno infatti trasmesse in diretta, le gare della domenica verranno invece mandate in onda in differita. Se intendete guarda la gara in chiaro, dunque, cercate in tutti i modi di evitare gli spoiler.