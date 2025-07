Marc Marquez domina anche il Gran Premio di Germania al Sachsenring, aggiungendo un altro capitolo alla sua leggenda sul circuito tedesco. Con questa sono nove vittorie in MotoGP e dodici in totale su questa pista, compresa la Sprint vinta sabato.

Vittoria netta per Marc Marquez, Alex Marquez e Bagnaia sul podio

La gara è stata senza storia: Marc Marquez, in sella alla Ducati, ha imposto il proprio ritmo fin dai primi giri, approfittando anche delle cadute dei suoi principali inseguitori. Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, entrambi in lotta per la seconda posizione, sono infatti scivolati a terra lasciando via libera allo spagnolo.

Nonostante non fosse al meglio fisicamente, Alex Marquez ha chiuso al secondo posto, completando così una straordinaria doppietta per la famiglia Marquez. Sul terzo gradino del podio Francesco Bagnaia, autore di un’ottima rimonta dalla 11ª posizione in griglia, recuperando terreno giro dopo giro.

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, GERMANY – JULY 13: Francesco Bagnaia of Italy riding the Lenovo Ducati (63) arrives to the grid during the the MotoGP of Germany race at Sachsenring Circuit on July 13, 2025 in Hohenstein-Ernstthal, Germany. (Photo by Gold & Goose Photography/Getty Images)

Top ten e cadute

Ai piedi del podio si è classificato Fabio Quartararo, seguito nell’ordine da Fermín Aldeguer, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller, Raúl Fernandez e Alex Rins.

Gara complicata per molti, con diversi piloti finiti lunghi o coinvolti in errori: tra questi Zarco, Acosta, Oliveira, Ogura, Mir e Savadori. Le condizioni meteo, nuvolose ma senza pioggia, hanno comunque reso la corsa insidiosa.

Gli assenti illustri

Diversi i piloti assenti per problemi fisici: Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Enea Bastianini, Somkiat Chantra e Jorge Martin, grande assente dopo il botto in Sprint, hanno saltato il weekend, influenzando anche la classifica generale.

