MotoGP, in Germania nel segno dei Marquez: le ultime sulle condizioni di Alex

La MotoGp torna in Germania, e lo fa su un circuito che profuma di storia e ambizioni. Il Sachsenring, pista tra le più tecniche del calendario, ospita uno dei weekend più attesi della stagione. Al centro della scena c’è Marc Marquez, attuale leader del Mondiale, pronto a celebrare il suo 200° Gran Premio in classe regina.

Una ricorrenza importante che lo spagnolo vuole festeggiare nel suo stile: vincendo. Il Sachsenring, d’altronde, è uno dei suoi feudi: undici successi totali, e la voglia di arrivare a dodici è tutt’altro che nascosta.

Reduce dal dominio in Olanda, il pilota della Ducati Gresini si presenta in Germania con i favori del pronostico. E con la solita fame di successi: “Proverò a vincere, senza dubbio – ha detto in conferenza stampa – ma sarà fondamentale restare concentrato e fare punti. Quest’anno sto facendo bene anche su piste difficili, ma commetto errori su quelle che mi piacciono di più. Dovrò evitare di rilassarmi”. (continua dopo la foto)

Nel ricordare Borja Gomez, giovane pilota morto pochi giorni fa a Magny-Cours, Marquez ha voluto esprimere un pensiero personale: “È una di quelle notizie che non si vogliono leggere. Conoscevo sia lui che il padre. Mi stringo alla famiglia”.

Tra i piloti più attesi del weekend c’è Marco Bezzecchi, secondo ad Assen con l’Aprilia ufficiale e pronto a rilanciarsi anche in Germania: “L’anno scorso qui ho faticato, ma oggi ho un altro spirito. Farò di tutto per restare davanti. E riaccogliere Jorge Martin la prossima settimana a Brno sarà fondamentale: ci porterà esperienza e dati utili”.

Anche Pedro Acosta (KTM) proverà a inserirsi nella lotta al vertice: “Il meteo sarà decisivo, ma noi abbiamo già fatto bene in condizioni difficili. Vediamo se possiamo avvicinarci al podio. Conoscevo Borja Gomez molto bene. A volte la vita vale più dello spettacolo”.

Fabio Quartararo, vincitore in Germania nel 2022, punta tutto sulla qualifica: “Qui è essenziale partire in prima o seconda fila. Stiamo migliorando, ma dobbiamo crescere nel passo gara. Il nuovo motore V4? Lo proverò a settembre a Misano. Per ora i feedback sono positivi, ma voglio provarlo di persona”. (continua dopo la foto)

Intanto, Alex Marquez è stato dichiarato “fit” dai medici dopo l’infortunio alla mano sinistra rimediato in Olanda. Il pilota della Ducati Gresini, secondo in classifica a 68 punti da Marc, tornerà in pista venerdì, anche se dovrà sottoporsi a un secondo controllo medico al termine delle prime libere.

Sachsenring si prepara così a un fine settimana ricco di emozioni, duelli e ricorrenze. E, come sempre, sarà Marc Marquez il pilota da battere.

