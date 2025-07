MotoGP, ennesimo capolavoro di Marc Marquez nella Sprint: bene Bezzecchi, disastro Bagnaia

MotoGP, il mondiale 2025 ha ormai un solo padrone: Marc Marquez. Lo spagnolo continua a dettare legge nella classe regina, lasciando agli altri soltanto le briciole. Con una Ducati che sembra cucita addosso e una freddezza da veterano assoluto, Marquez sta letteralmente demolendo la concorrenza.

Tra i grandi delusi di questa stagione c’è invece Pecco Bagnaia, sempre più irriconoscibile: lontano dai vertici, incostante, mai davvero in partita. Anche oggi, sul tracciato del Sachsenring, ha chiuso fuori dai punti, in dodicesima posizione, mentre il suo rivale sorride da vincitore.

In una Sprint Race bagnata e complicata dalla pioggia, Marquez ha confermato il suo feeling eccezionale con il tracciato tedesco, battendo Marco Bezzecchi solo all’ultimo giro, con un sorpasso chirurgico che ha lasciato l’Aprilia dell’italiano senza possibilità di replica.

Sul gradino più basso del podio Fabio Quartararo, finalmente convincente con una Yamaha che ha saputo adattarsi bene all’asfalto viscido. Appena fuori dal podio Fabio Di Giannantonio, bravo a gestire i momenti più caotici della gara. A seguire Jack Miller, Brad Binder, Johann Zarco e Alex Marquez, mentre chiudono la top ten Pedro Acosta e Fermín Aldeguer. (continua dopo la foto)

Gara da dimenticare per Francesco Bagnaia: la dodicesima posizione è un risultato che brucia e alimenta i dubbi su un’involuzione difficile da spiegare. Franco Morbidelli è invece caduto nelle prime fasi, chiudendo subito la sua gara. Non hanno preso parte alla Sprint Vinales, fermato da un infortunio alla spalla in qualifica, né Enea Bastianini e Somkiat Chantra, entrambi già esclusi dal weekend.

In attesa della gara lunga di domenica, la sensazione è che questo Mondiale sia ormai saldamente nelle mani di Marquez e che solo un clamoroso imprevisto potrebbe riaprire i giochi. Mentre per Bagnaia, la strada per tornare protagonista non è mai stata così in salita.

