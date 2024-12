Dopo molti anni, finalmente i tornei del Grande Slam hanno rivisto gli italiani come protagonisti. Jannik Sinner si è aggiudicato sia l’Australian Open che l’US Open. Alcaraz invece ha trionfato al Rolland Garros e a Wimbledon, in due finali emozionanti. Riviviamo insieme gli ultimi atti dei quattro tornei più importanti del tennis mondiale nel 2024.

Australian Open

Jannik Sinner ha scritto una pagina storica del tennis italiano vincendo il suo primo Slam all’Australian Open 2024. Il 28 gennaio, in una finale incredibile, ha ribaltato un 0-2 iniziale contro Daniil Medvedev, conquistando il titolo con un clamoroso 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Un’impresa che non solo ha segnato la sua ascesa nel tennis mondiale, ma anche la fine di un lungo digiuno per l’Italia, poiché un titolo maschile Slam mancava addirittura dal Roland Garros 1976 vinto da Adriano Panatta. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il tennista italiano è stato protagonista di un grande percorso alle eliminatorie, arrivando in semifinale dove ha sconfitto Novak Djokovic. Sinner ha poi affrontato Medvedev in una finale durissima di 3 ore e 46 minuti e diventando il primo italiano a vincere l’Australian Open. Con questa vittoria, Sinner entra nell’élite dei tennisti mondiali, completando una carriera già ricca di successi, che verrà incrementata poi dal successivo US Open.

Roland Garros

Un grande Alcaraz si è assicurato il terzo titolo Slam, a meno di 22 anni, dopo aver vinto su tre superfici diverse. Il match, che è durato oltre quattro ore, è stato una vera maratona, con Alcaraz che ha recuperato dal 2-1 in favore di Zverev, il quale aveva strappato il terzo set dopo una clamorosa rimonta. Lo spagnolo ha vinto il Roland Garros 2024, conquistando il suo terzo titolo Slam in carriera, battendo Alexander Zverev in una finale emozionante che lo ha visto prevalere al quinto set con il punteggio di 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il primo set è stato vinto da Alcaraz in 43 minuti, con il punteggio di 6-3, grazie a tre break sul servizio dell’avversario. Tuttavia il tedesco si è rifatto nel secondo set, chiudendo 6-2 in 51 minuti e poi ha conquistato anche il terzo set 7-5, con una rimonta impressionante dal 5-2 in favore di Alcaraz. Lo spagnolo, però, non ha mollato, e nel quarto set ha dominato con un perentorio 6-1, recuperando il break di svantaggio. Nel set decisivo, Alcaraz è stato praticamente perfetto, vincendo 6-2.

Wimbledon

Carlos Alcaraz conquista il suo secondo titolo a Wimbledon, battendo Novak Djokovic con un netto 6-2, 6-2, 7-6. Lo spagnolo ha dominato la finale, mostrando un tennis superlativo e concedendosi il lusso di sprecare diversi match point.

Nel primo set, Alcaraz ha preso il comando rapidamente, strappando il servizio a Djokovic per due volte e chiudendo 6-2 in 42 minuti. Il secondo set ha visto Djokovic provarci invano contro un avversario che è sembrato fin da subito superiore e in una condizione di forma migliore: Alcaraz ha ottenuto un altro 6-2. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nel terzo set, Djokovic ha cercato di reagire, mantenendo il servizio e alzando il livello del suo gioco, arrivando al 3-2. Tuttavia, Alcaraz ha annullato le opportunità di break. Alcaraz ha avuto tre match point sul 5-4, ma Djokovic è riuscito a pareggiare. Nel tie-break finale, Alcaraz ha dominato, con un colpo spettacolare di demi-volée che gli ha permesso di chiudere la partita 7-4.

US Open

Jannik Sinner conquista il suo secondo titolo del Grande Slam, vincendo gli US Open 2024 contro l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5. Nel primo set, Sinner breakka Fritz nel primo game e conferma il servizio, portandosi subito sul 2-0. Dopo una reazione dell’americano che pareggia i conti, Sinner ritorna in vantaggio con un altro break, chiudendo il parziale 6-3.

Il secondo set è più equilibrato, ma Sinner riesce a conquistare il break decisivo nel game finale, chiudendo 6-4. Nel terzo set, Fritz trova un nuovo slancio, recuperando un break subito, ma Sinner, con grande lucidità, riequilibra il punteggio sul 5-5. Al termine di un ultimo game intenso, Sinner chiude 7-5, conquistando così il titolo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Con questa vittoria, Sinner diventa il secondo italiano della storia a vincere gli US Open, dopo Adriano Panatta, e si aggiudica il suo secondo Slam in carriera e l’ottavo titolo stagionale. Per il tennista italiano le vittorie del 2024 hanno comportato anche il raggiungimento della prima posizione nel ranking ATP, altro storico traguardo per il tennis del nostro paese.

