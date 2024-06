Roland Garros, Alcaraz è il nuovo re di Parigi

Carlos Alcaraz vince il Roland Garros e mette in bacheca il suo terzo Slam a soli 21 anni. Nella finale di Parigi il campione spagnolo batte Alexander Zverev rimontandolo in un match durato oltre quattro ore e terminato al quinto set: 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Una partita difficile per lo spagnolo, con un terzo set in cui Alcaraz ha faticato non poco prima di farsi strappare il set. Sotto due set a uno, come avvenne contro Sinner in semifinale, il campione ha poi superato Zverev, vincendo gli altri due set 6-1 6-2 e diventando il nuovo re di Parigi. Alcaraz è il primo tennista dal 1962, dai tempi del mitico Rod Laver, a vincere semifinale e finale al 5° set al Roland Garros. Ora lo spagnolo, con in borsa il 14esimo titolo, diventa il nuovo numero 2 del mondo dietro a Sinner. Entrambi scavalcano Djokovic che diventa terzo davanti a Zverev che resta il quarto al mondo.

Leggi anche: Roland Garros, Paolini ce la mette tutta ma in finale cede alla Swiatek

Leggi anche: Roland Garros 2024, Alcaraz batte Sinner e vola in finale

Alcaraz vince ancora

Tre Slam su tre superfici diverse prima di compiere 22 anni: un record unico per Carlos Alcaraz che aggancia – tra gli altri – Guga Kuerten, Stan Wawrinka e Andy Murray. Il primo set viene vinto da un perfetto Alcaraz per 6-3 in 43 minuti, ma poi cede nettamente a Zverev che si porta a casa il secondo per 6-2 in 51 minuti. Il tedesco è riuscito a reagire, sfruttando anche gli errori gratuiti di Alcaraz decisamente in calo.

Anche il terzo set inizia con una vittoria di Alcaraz, cui risponde subito il tedesco: Zverev domina a servizio e mantiene in parità il risultato. Lo spagnolo fa correre l’avversario e torna avanti con un gran dritto lungolinea. All’improvviso, l’iberico alza il ritmo e trova un break fondamentale: segue l’ennesimo game ai vantaggi, dove l’ex numero uno annulla tre palle del contro-break e allunga 5-2. Zverev però non molla: infila una striscia di quattro game consecutivi e ribalta tutto, passando avanti 6-5. Il tedesco spreca un primo set point, ma riesce poi a chiudere 7-5. Alcaraz domina il quarto set: strappa due break e vola via 4-0.Nel quinto game arriva la reazione di Zverev, che recupera un break. Lo spagnolo chiama allora un time-out medico, facendosi massaggiare la coscia sinistra. Al ritorno in campo, Alcaraz completa l’opera e conclude 6-1, dopo aver annullato tre palle break

Il quinto set, quello decisivo, dove Zverev si prende il primo vantaggio con uno smash: il tedesco subisce però un break nel terzo game e si ritrova a inseguire. Sotto 0-40, Alcaraz annulla quattro palle break e si porta sul 3-1: lo spagnolo forza l’allungo e con una serie di colpi di puro talento scappa sul 5-2 e si guadagna la possibilità di servire per il match. Cambi di ritmo, smorzate, variazioni, e tanto buon tennis anche se i due giocano da più di quattro ore. Zverev annulla una palla break, tiene il servizio e rimane agganciato al match: 3-2 per lo spagnolo. Il 6° è un altro game lunghissimo, ma lo spagnolo non molla e continua la sua corsa: 4-2 per lui. E poi 5-2 strappando di nuovo il servizio al tedesco. E ora Alcaraz serve per il match. Ed è game, set, partita per il 21enne che vince il quinto set per 6-2. (continua dopo il video)

Le prime parole

Le dichiarazioni a caldo dello Alcaraz, vincitore a Parigi: “Per prima cosa voglio fare i complimenti a Sasha (Zverev, ndr). Grande inizio di stagione, gran livello di gioco e gran torneo. Stai giocando a un livello altissimo e so quanto lavoro metti nel quotidiano. So che ci metti sempre il cuore. Posso immaginare cosa hai dovuto passare per tornare a questo livello negli due ultimi anni ed essere in finale in questo torneo straordinario: è stato davvero un viaggio straordinario e so che avrai le tue occasioni di vincere questo torneo in futuro“