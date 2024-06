Home | Roland Garros, Paolini ce la mette tutta ma in finale cede alla Swiatek

Jasmine Paolini dopo il trionfo degli ultimi giorni, si è trovata a vivere il sogno della finale del Roland Garros. Dall’altra parte del campo, l’imbattibile Iga Swiatek. La tennista polacca ha sconfitto Jasmine Paolini 6-2 6-1. Nonostante ciò la Paolini non può non festeggiare il risultato di quest’anno: da lunedì sarà numero 7 del ranking mondiale (prima era la numero 15) e specialmente domani bisserà al Roland Garros, con la finale di doppio in coppia con Sara Errani. (Continua dopo le foto)

Roland Garros, Iga Swiatek sconfigge in finale Jasmine Paolini

Dopo un avvio a favore di Jasmine, che ha provato a tenere botta a inizio match, la tennista italiana ha ceduto alla numero 1 al mondo che si è aggiudicata il quarto trofeo nelle ultime cinque edizioni del Roland Garros. Jasmine Paolini però ha giocato un torneo tutt’altro che insoddisfacente considerando che negli Slam non era mai andata oltre il terzo turno. L’italiana Jasmine Paolini porterà a casa un grande risultato: da lunedì sarà la numero 7 del ranking mondiale di tennis. (Continua dopo le foto)

Iga Swiatek imbattibile su terra rossa

Classe 2001, Iga Natalia Swiatek ha vinto il suo quarto Roland Garros: dal 2020 al 2024, è lei la numero uno al mondo. Oggi di match disputati al Bois de Boulogne, Iga ne ha persi due, vincendo sul rosso tutti i maggiori titoli a Roma (3), Stoccarda (2) e Madrid. I record dell’atleta non finiscono qui. Nel 2022, Swiatek ha vinto 37 match consecutivi vincendo 6 torneo consecutivi.