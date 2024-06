Roland Garros, Jasmine Paolini vola in finale: la tennista azzurra è nella storia

Jasmine Paolini va in finale dell’Open di Francia 2024. Dopo aver eliminato la kazaka numero 4 del mondo, Elena Rybakina, la 28enne lucchese si è regalata la sua centesima vittoria da professionista in una delle partite più importante della sua carriera, battendo con un netto 6-3, 6-1 la talentuosa 17enne russa Mirra Andreeva, crollata nel secondo set dopo una serie di errori in rovescio. Paolini in finale si scontrerà con la polacca Iga Swiatek. La 28enne toscana raggiunge così la finale di uno Slam per la prima volta in carriera, diventando la quinta italiana ad arrivare fino all’ultimo atto di uno dei quattro grandi Major del tennis insieme a Francesca Schiavone, Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

Roland Garros, Jasmine Paolini vola in finale

Il 10 giugno Jannik Sinner salirà ufficialmente sul trono del ranking Atp, poi la finale del doppio conquistata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, adesso l’impresa della numero uno azzurra, pronta a giocarsi la vittoria del Roland Garros. L’ennesimo segnale che il momento d’oro del tennis italiano è solo all’inizio. Sul terreno rosso Paolini ha sconfitto Rybakina e che messo in difficoltà anche Andreeva, imprecisa con il dritto complice soprattutto gli attacchi della toscana vicino alla riga. Jasmine un anno fa lottava per rimanere tra le prime cento tenniste al mondo, poi l’esplosione: terzo turno agli Australian Open di gennaio, vittoria del torneo Wta 1000 di Dubai e ora la finale a Parigi dove affronterò la numero uno al mondo Iga Swiatek. La Paolini è la terza italiana a centrare la finale del Roland Garros dopo Francesca Schiavone e Sara Errani. Lunedì l’italiana sarà la numero 7 al del ranking Wta.

L’altra finalista è Iga Swiatek. Una giocatrice che Jas conosce molto bene, avendola affrontata due volte nel circuito. Le due sono accomunate anche da un altro aspetto visto che la mamma di Paolini è polacca proprio come Iga. La tennista infatti dopo il match contro Andreeva si è complimentata con la prossima avversaria pronunciando una sola parola in polacco: “powodzenia”, che vuol dire “buona fortuna” (continua dopo la foto)

Le parole della tennista azzurra

“Negli ultimi anni ho imparato a sognare – ha detto Jasmine Paolini nell’intervista post partita contro Andreeva – Sognare è la cosa più importante nello sport e nella vita. Un momento così l’ho sempre sognato”.

“È stata una partita difficile, lei sta giocando benissimo – ha detto ancora – A 17 anni è già completa e un mese fa mi ha battuto. Mi sono detta che dovevo fare meglio. Nel primo set ero nervosa, ma palla dopo palla mi sono rilassata. So che è dura in un match così, ma sono felice di aver vinto. Non abbiamo rivisto la partita di Madrid, ma l’avevo in testa. Era un ricordo doloroso, ero avanti 5-2 nel primo set. Volevo scendere in campo e fare meglio. Ho colpito la palla e mi sono divertita: ha funzionato”. Infine il saluto a tutto il pubblico di Parigi: “Grazie mille ragazzi, è stato un piacere. E merci beaucoup a tutta la Francia!”