Tennis. Novak Djokovic si è operato al menisco, niente Wimbledon per il campione serbo. Novak Djokovic sarà costretto a saltare anche la stagione sull'erba. L'infortunio agli ottavi di finale del Roland Garros ha costretto il 37enne serbo a sottoporsi a un'operazione chirurgica per risolvere il problema e puntare tutto sulle Olimpiadi in programma sulla terra rossa di Parigi. L'intervento è stato effettuato a Parigi e Djokovic avrà bisogno di almeno tre settimane per recuperare. Djokovic dovrebbe iniziare subito il percorso riabilitativo. Solo stringendo i tempi di recupero, il tennista potrebbe recuperare la condizione giusta per essere competitivo a Parigi 2024.

Il Dottor Nemanja Slavkovic alla televisione serba ha dichiarato: “L’intervento chirurgico al menisco può accelerare il recupero e il ritorno in campo, in casi estremi anche entro quattro settimane. Ma se la riparazione del menisco è stata eseguita con l’intenzione di preservarlo, il periodo di trattamento può durare diversi mesi. È davvero difficile fare delle valutazioni, dipende da che infortunio si tratta”. L’oro olimpico è infatti uno dei pochissimi trionfi che mancano nel palmares di Djokovic e ora sembra decisamente a rischio.