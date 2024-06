Roland Garros Jasmine Paolini, impresa per la tennista toscana che conquista la sua prima semifinale Slam in carriera. Paolini supera Elena Rybakina in tre set, approfittando anche di una falsa partenza della testa di serie n.4. Successo che vale doppio: da lunedì infatti farà il suo esordio in top-10. In semifinale sfiderà la vincente di Sabalenka-Andreeva.

Un successo splendido quello di Jasmine Paolini, inaspettato ma meritato sul campo dello Chatrier, e che vale doppio: per la prima volta in carriera, infatti, è tra le prime quattro di un torneo Slam, e da lunedì entrerà anche per la prima volta nella top 10. Nella storia, solo altre quattro tenniste italiane sono riuscite a raggiungere questo traguardo prima di lei: Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e, per ultima, Roberta Vinci nel 2016, cioè otto anni fa.