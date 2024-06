Roland Garros 2024, Alcaraz batte Sinner e vola in finale

Tennis. Roland Rarros 2024, Alcaraz batte Sinner e vola in finale. Jannik Sinner è annoverato tra i più forti tennisti italiani di sempre. Nel 2024 ha raggiunto la prima posizione nel ranking ATP, il primo ad esservi riuscito nella storia del tennis italiano. Con 13 titoli del circuito maggiore, è il più vittorioso tennista italiano dell’era Open; il suo palmarès vanta un titolo Slam, due Masters 1000, quattro ATP 500, sei ATP 250 e una Coppa Davis. Oggi, 7 Giugno 2024, ha sfidato durante la semifinale del Roland Garros 2024 Carlos Alcaraz, famossissimo tennista spagnolo. Talento precoce, è il più giovane tennista ad avere raggiunto la posizione numero uno del mondo nella storia del ranking ATP, toccando la vetta della classifica a 19 anni e 4 mesi nel 2022, superando il record di Lleyton Hewitt che durava dal 2001. (Continua a leggere dopo le foto)

Questo pomeriggio, 7 Giugno 2024, è andata in scena la semifinale del Roland Garros 2024 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Una partita decisame equilibrata tra i due campioni. Il primo set è stato vinto da Sinner (6-2) e il secondo da Alcarez (6-3). Diverse le difficoltà riscontrate da Sinner nel corso del terzo set. Il tennista italiano ha subito un breve trattamento al braccio destro, ma nonostante ciò è passato in vantaggio con un 6-3. Anche il quarto set è stato sofferto e alla fine è stato Alcarez a conquistarlo con un 6-4. I due professionisti si sono giocati tutto al quinto set. Alcarez ha battuto Sinner 6-3 ed è volato così in finale. Per Sinner il Roland Garros 2024 si è chiuso in semifinale.