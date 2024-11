Daniil Medvedev incorona Sinner: “Nemmeno i Big 4 picchiavano così”

Daniil Medvedev “incorona” Sinner. Le dichiarazioni del tennista russo fanno capire a tutti quanto il tennista azzurro abbia alzato il livello del suo gioco, candidandosi ormai apertamente a diventare uno dei giocatori più forti del tennis mondiale di ogni tempo: “Sono stufo di incontrarlo”, ha detto uno sconsolato Medvedev. “Nemmeno i big 4 (Federer, Djokovic, Nadal e Murray, ndr) picchiavano così. E non sbaglia mai”.

Daniil Medvedev says Jannik Sinner is one of the best players he’s ever faced



“Aren't you tired of facing Jannik, or every time you face it it's like a new challenge?”



Daniil: “I would say it's both (smiling). I lost first round in Bercy, so in a way it doesn't count. First… pic.twitter.com/Vnk5Hf7Ruc