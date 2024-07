Alcaraz Wimbledon, il fuoriclasse spagnolo vince per la seconda volta il prestigioso torneo dominando Djokovic. Carlos Alcaraz ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon superando Novak Djokovic nella finale del torneo con un punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. Questa vittoria segna il secondo trionfo consecutivo per lo spagnolo e il suo quarto titolo Slam complessivo. Djokovic, dal canto suo, continua a vedere sfumare l’opportunità di raggiungere Roger Federer a 8 titoli qui ai Championships.

