Sinner doppia Alcaraz: quanto ha guadagnato Jannik nel 2024

Jannik Sinner ha chiuso il 2024 in grande stile, conservando il primo posto nella classifica mondiale ATP. Ma non solo: l’azzurro ha battuto ogni record anche sul fronte economico. Il nostro campione ha totalizzato 21,2 milioni di euro in guadagni, superando nettamente il rivale Carlos Alcaraz, che si è fermato a 11 milioni.

– Il vincitore degli Australian Open

– Il vincitore degli US Open

– Il vincitore delle Finals (0 set persi)

– Il vincitore di 70 partite (su 76!) nel 2024



L’indiscutibile numero 1 al mondo.



Jannik #Sinner è un fenomeno e, grazie al cielo, è un fenomeno italiano 🇮🇹 pic.twitter.com/a90gdj8RAh — Fabrizio Biasin (@FBiasin) November 17, 2024

A fare la differenza sono stati i successi nei tornei più prestigiosi, con una serie di vittorie che hanno fruttato enormi premi in denaro. Il trionfo alle ATP Finals di Torino ha segnato l’ennesimo punto di svolta nella sua carriera, e gli ha garantito un premio da 4,6 milioni di euro.

Ma nla lista è davvero lunga: il Six Kings Slam gli ha portato ben 6 milioni di dollari, mentre altre vittorie in tornei con montepremi importanti sono arrivate nei Masters e nei tornei del Grande Slam. Nonostante l’Itia gli abbia tolto punti e montepremi a Indian Wells per il caso Clostebol, Sinner è entrato nella top 10 di tutti i tempi per montepremi vinti in carriera, con 33,9 milioni di dollari guadagnati.

A soli 23 anni, Sinner sta vivendo un 2024 da record, e le sue entrate si arricchiranno ulteriormente. La Coppa Davis, che entrerà nella sua fase decisiva a Novembre, porterà infatti ulteriori guadagni al campione italiano. Ecco il dettaglio delle entrate di Sinner nel 2024.

Sinner, i montepremi vinti nel 2024

Atp Finals (vittoria): 4,63 milioni di euro

Us Open (vittoria): 3,32 milioni

Australian Open (vittoria): 1,95 milioni

Masters Miami (vittoria): 1,015 milioni

Masters Shanghai (vittoria): 1,015 milioni

Masters Cincinnati (vittoria): 970 mila euro

Roland Garros (semifinale): 650 mila euro

Wimbledon (quarti): 450 mila euro

Atp Rotterdam (vittoria): 400 mila euro

Atp Halle (vittoria): 421 mila euro

Atp Pechino (finale): 345 mila euro

Masters Monte-Carlo (semifinale): 275 mila euro

Masters Madrid (quarti): 162 mila euro

Masters Montreal (quarti): 157 mila euro

Six Kings Slam (torneo esibizione, vittoria): 5,52 milioni

