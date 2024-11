Sinner è una macchina da guerra: annienta Fritz e vince anche le ATP Finals

Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals battendo l’americano Fritz in due set per 6-4, 6-4, senza alcun cedimento: una vera macchina da guerra.

Lo straordinario 2024 di Jannik Sinner

Nel 2024, Jannik Sinner ha avuto un’annata straordinaria, vincendo alcuni dei tornei più prestigiosi e consolidando il suo status tra i top del tennis mondiale. Tra i successi principali, la vittoria alle ATP Finals, un’impresa storica che lo ha visto trionfare in finale contro alcuni dei migliori giocatori del circuito e diventare il primo italiano a vincere questo titolo. Inoltre, Sinner ha trionfato anche in tornei di livello ATP 500 e ATP 1000, tra cui spiccano il torneo di Pechino, dove ha superato Daniil Medvedev in una finale di alto livello, e quello di Toronto, dove ha sconfitto Alex de Minaur in due set decisivi, dimostrando una crescita costante nella gestione dei match importanti.

Sinner ha poi ottenuto risultati rilevanti nei tornei del Grande Slam, raggiungendo le fasi finali in competizioni come Wimbledon e gli US Open, dove ha offerto alcune delle migliori prestazioni della stagione contro rivali come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Questi risultati gli hanno permesso di scalare il ranking ATP, raggiungendo la top 5 e confermandosi come uno dei giocatori più completi e promettenti del circuito.

Durante il 2024, Sinner ha mostrato un miglioramento netto nel suo gioco, con un servizio più incisivo, una maggiore solidità mentale e la capacità di adattarsi a diversi tipi di superfici, rendendolo un avversario temibile in ogni torneo.

