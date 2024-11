Home | Troppo per tutti questo Jannik: Ruud spazzato via, è finale a Torino per Sinner

ATP Finals Torino Sinner in finale. Jannik ha giocato una partita straordinaria contro Casper Ruud, conquistando la finale delle ATP Finals con un netto 6-1, 6-2. Fin dal primo game, Sinner si è imposto al servizio, sfruttando anche i molti errori del norvegese e conquistando un break già nel secondo gioco. Il primo set è durato appena mezz’ora, con l’azzurro che ha concesso solo un game grazie a un gioco solido e aggressivo.

Nel secondo set, Ruud ha cercato di reagire, ma la risposta di Sinner è stata altrettanto incisiva. Dopo un game iniziale conquistato da Ruud, Jannik ha rapidamente preso il controllo, sfruttando una grande profondità nei colpi e trovando due break importanti per andare in vantaggio sul 5-2. Nonostante alcuni tentativi di resistenza da parte dell’avversario, Sinner ha chiuso senza esitazioni, chiudendo la partita in appena un’ora e otto minuti e assicurandosi così il posto in finale.

L’azzurro, sostenuto dall’entusiasmo del pubblico torinese, affronterà ora Taylor Fritz per conquistare il prestigioso trofeo, confermando uno stato di forma eccezionale che lo ha portato a dominare l’intero torneo.