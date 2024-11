ATP Finals, Sinner vuole il tris con Ruud: il norvegese è una vera “mina vagante”

Casper Ruud si presenta come una vera mina vagante in queste ATP Finals, e Jannik Sinner dovrà affrontarlo con molta attenzione nella semifinale di stasera. Nonostante il norvegese sia arrivato a Torino con poche aspettative e in un gruppo complicato che includeva campioni come Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, ha sorpreso tutti dimostrando di essere un avversario temibile. In particolare, è riuscito a superare nettamente Alcaraz, privando lo spagnolo della possibilità di avanzare alla fase successiva e assicurandosi un posto tra i migliori quattro.

Casper Ruud inflige une 7e défaite consécutive à Andrey Rublev au Masters et se qualifie en demi-finales des #NittoATPFinals pour la troisième fois en trois participations. 👏🇳🇴 pic.twitter.com/pJ4NyzLEv2 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 15, 2024

Tuttavia, Ruud non vanta una tradizione positiva contro Sinner, dato che l’azzurro ha vinto entrambi i precedenti incontri. L’ultimo risale al 2021, nell’era Covid, quando i due si sono affrontati sul veloce indoor di Vienna. In quelle occasioni, Sinner ha sofferto nel primo set per poi imporsi nettamente nel secondo, confermando la sua superiorità su una superficie simile a quella di Torino. Da allora, però, Sinner ha fatto passi da gigante, raggiungendo il primo posto nella classifica mondiale, mentre Ruud ha faticato a mantenersi nelle posizioni più alte dopo essere stato numero 2 a inizio 2022.

Il tennis mostrato da Ruud durante queste ATP Finals rende chiaro a Sinner che sarà necessario un approccio prudente per non sottovalutare il norvegese. Se dovesse vincere, per Sinner si tratterebbe di un ulteriore passo importante verso la finale, dove lo aspetterebbe uno tra Taylor Fritz, già battuto nei gironi e attualmente alle prese con problemi fisici, oppure Alexander Zverev, anch’egli uscito imbattuto dal Round Robin.

