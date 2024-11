Home | Carlos Alcaraz fuori dalle Finals: vince Zverev in due set. Con chi gioca Sinner in semifinale

Carlos Alcaraz eliminato dalle ATP Finals! Alexander Zverev si conferma inarrestabile nella fase a gironi delle ATP Finals. Il tedesco, numero due del mondo, ha sconfitto lo spagnolo con un netto 7-6, 6-4 nell’ultima giornata del gruppo John Newcombe, conquistando la terza vittoria su tre incontri e accedendo in semifinale al primo posto.

ALCARAZ ELIMINATO, ZVEREV IN SEMIFINALE❗



Il tedesco vince ancora in due set e si qualifica come primo del girone. Alcaraz, invece, saluta ufficialmente il torneo torinese dopo 1 vittoria e 2 sconfitte 🎾#Tuttosport #Alcaraz #Zverev #NittoAtpFinals pic.twitter.com/lD3J40qQZZ — Tuttosport (@tuttosport) November 15, 2024

Alcaraz è invece matematicamente eliminato dopo una partita in cui ha lottato, ma non è riuscito a evitare la sconfitta, confermando di non essersi presentato a Torino al meglio della condizione. L’incontro è stato combattuto sin dai primi scambi. Alcaraz ha annullato sei palle break nei primi due turni di servizio, confermando la sua indole da combattente.

Nel dodicesimo game del primo set, lo spagnolo ha salvato un set point, ma nel tie-break Zverev ha preso il comando, chiudendo 7-5 nonostante il tentativo di rimonta del suo avversario. Il secondo set si è deciso subito: nel game di apertura, Alcaraz ha salvato una palla break dopo l’altra, ma alla nona occasione Zverev è riuscito a strappare il servizio.

Carlos Alcaraz fuori, per Sinner uno fra Ruud e Rublev

Da lì, il tedesco ha gestito il vantaggio con autorità, chiudendo 6-4 e assicurandosi il posto in semifinale contro Taylor Fritz. In serata si disputerà l’ultimo match del girone tra Andrey Rublev e Casper Ruud, decisivo per stabilire il secondo semifinalista del gruppo. Ruud avrà bisogno di vincere almeno un set per qualificarsi, mentre Rublev sarà costretto a vincere in due set concedendo un massimo di sei game.

Con Zverev già qualificato, l’altra semifinale vedrà protagonista Jannik Sinner, primo classificato del gruppo Ilie Nastase, contro il secondo del gruppo Newcombe. Tutti gli occhi saranno puntati sugli esiti della serata, con il pubblico italiano che si aspetta una grande prestazione di Sinner qualunque sia l’avversario delle semifinali.

