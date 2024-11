Carlos Alcaraz-Ruud, alle ATP Finals lo spagnolo è irriconoscibile e perde in due set

Grande attesa alle ATP Finals per l’esordio di Carlos Alcaraz, favorito d’obbligo insieme a Jannik Sinner, opposto al norvegese Ruud, numero 7 del mondo e avversario ostico. Ostico, sì, ma nessuno immaginava che il primo set si concludesse con una disfatta per il tennista spagnolo, apparso irriconoscibile.

Casper Ruud claims his first victory over Carlos Alcaraz after defeating him in Turin 6-1 7-5 👏 pic.twitter.com/b6VO0Xrn6k