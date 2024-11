Jannik Sinner-Fritz, quando si gioca e dove vedere l’attesissimo match

Dopo una convincente vittoria all’esordio, Jannik Sinner torna in campo a Torino per il secondo appuntamento delle Nitto ATP Finals. Il numero uno al mondo, sostenuto calorosamente dal pubblico torinese, ha battuto Alex De Minaur in due set, 6-3 6-4, confermando ancora una volta la sua superiorità sull’australiano con l’ottava vittoria su otto incontri.

Ora Sinner si prepara a incontrare lo statunitense Taylor Fritz, già sconfitto nella recente finale dello US Open. Sinner e Fritz si affrontano per la quarta volta nella loro carriera, con un bilancio a favore dell’italiano. L’ultima vittoria di Sinner contro Fritz risale alla finale degli Open in terra americana, dove il campione azzurro ha trionfato in tre set 6-3 6-4 7-5, conquistando il suo secondo Slam stagionale dopo l’Australian Open.

Tra le sfide passate fra i due tennisti, anche un quarto di finale a Indian Wells nel 2023, vinto da Sinner in tre set. Il loro primo incontro risale invece ai sedicesimi del Masters 1000 di Indian Wells, dove Fritz vinse in due set.

L’attesissimo incontro tra Sinner e Fritz si terrà martedì 12 novembre sul campo della Inalpi Arena a Torino, come secondo match del Gruppo Ilie Nastase. L’inizio è previsto non prima delle 20.30, mentre la sfida tra Medvedev e De Minaur è programmata per il pomeriggio.

Jannik Sinner, dove seguire il match in diretta:

In TV:

. Rai 2

. Canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena.



In streaming:

Disponibile su Rai Play, Sky Go e Now TV.

