Jannik Sinner dopo la vittoria con De Minaur: “Soddisfatto, ma posso migliorare”

Jannik Sinner, dopo quattro settimane di pausa, è tornato in campo alle Nitto ATP Finals 2024 e ha ottenuto una vittoria convincente contro Alex de Minaur, superato con un netto 6-3, 6-4. In conferenza stampa, il tennista azzurro ha espresso soddisfazione per il risultato, ma anche consapevolezza di poter ancora migliorare.

Sfiora l'8% di share il match Sinner-De Minaur alle #NittoATPFinals di Torino, con 1 milione 556 mila spettatori.#AscoltiTv pic.twitter.com/pdw09LZn2i — Rai (@Raiofficialnews) November 11, 2024

“Non giocavo da quattro settimane e a volte ci sta essere un po’ tesi, ma sto bene. Abbiamo fatto dei test all’anca, e non c’è nulla di cui preoccuparsi”, ha detto Sinner, rassicurando i tifosi sulle sue condizioni. Analizzando la prestazione, ha dichiarato di aver giocato e servito bene, anche se “in alcuni momenti potevo servire meglio“.

Il numero uno azzurro ha raccontato di aver cercato di variare il gioco, cambiando velocità per affrontare al meglio un avversario molto tenace. Sinner ha riconosciuto di avere ancora margine di miglioramento su alcuni aspetti del gioco, come lo slice e la posizione a rete. “Penso di aver alzato l’asticella nel servizio, anche se non è ancora costante come vorrei in certi momenti. C’è del lavoro da fare insomma”, ha ammesso l’azzurro.

Interrogato sull’uso del coaching, Sinner ha spiegato di non avere una regola fissa, sostenendo che tutto dipende dal rapporto con l’allenatore. “Alla fine è il giocatore che deve trovare la soluzione, ma sapere di avere una persona di fiducia a bordo campo può aiutare ogni tanto”, ha spiegato, e ha sottolineato come il coaching sia una pratica ormai inevitabile.

Jannik Sinner, le novità nella comunicazione

Sinner ha svelato di essere intervenuto anche sulla comunicazione e di avere scelto come social media manager Alex, un ragazzo delle sue parti con il quale si trova in sintonia, per gestire i suoi profili. “È un ragazzo simile a me“, ha spiegato Jannik. “Ci capiamo subito, e per ora sta andando molto bene”.

Sul nuovo team tecnico, Sinner si è mostrato aperto all’apprendimento. “Il periodo di preparazione sarà fondamentale in vista del prossimo anno, e sono felice di lavorare con persone che possono offrire nuovi punti di vista”, ha concluso, mostrandosi soddisfatto e anche, come sempre, intenzionato a progredire ulteriormente negli step di miglioramento del suo tennis.

