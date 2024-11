Home | ATP Finals, esordio sul velluto per Sinner: De Minaur battuto in 2 set: 6-3, 6-4.

ATP Finals Torino, esordio sul velluto per Sinner: De Minaur battuto in 2 set: 6-3, 6-4. Jannik Sinner apre con una vittoria convincente la sua avventura alle ATP Finals 2024, superando ancora una volta l’australiano Alex de Minaur con un netto 6-3, 6-4. Si tratta dell’ottavo successo consecutivo di Sinner contro de Minaur, confermando il dominio dell’italiano negli scontri diretti con l’australiano. Con questo successo, Sinner si porta in testa al Gruppo Nastase insieme a Taylor Fritz, che nel pomeriggio ha battuto Daniil Medvedev, rendendo la corsa alla qualificazione per le semifinali ancora più entusiasmante.

Sinner ha mostrato solidità e precisione, sfruttando al massimo le proprie doti di potenza e controllo, che hanno lasciato poco spazio alle incursioni del suo avversario. L’italiano, sostenuto dal pubblico di Torino, è apparso sicuro e determinato a far bene in questa edizione delle Finals, approfittando di ogni occasione concessa da de Minaur. Ora Jannik si prepara per i prossimi match del girone, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva e di qualificarsi per le semifinali in questo torneo d’élite.