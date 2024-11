ATP Finals Torino, follia Medvedev: lancia la racchetta durante il match contro Fritz e minaccia di ritirarsi dalla competizione. Il n° 4 al mondo ha esordito con una pesante sconfitta contro Taylor Fritz alle Nitto ATP Finals di Torino, mostrando difficoltà soprattutto a livello emotivo. La prima frazione è stata particolarmente problematica per il russo, che ha commesso tre doppi falli decisivi nel decimo game, regalando così il set a Fritz. Nel secondo set, Medvedev ha provato a reagire aumentando l’aggressività, ma le sue variazioni non hanno mai realmente messo in difficoltà lo statunitense.

🤦‍♂️ Incroyable : Quand Daniil Medvedev disjoncte complètement et se donne en spectacle face à Fritz !



Le Russe s'incline en deux sets (6-4, 6-3) lors du premier match des ATP Finals, à suivre sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/IKGmN0Ls8l — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 10, 2024

La svolta del set è avvenuta nel sesto game, quando Fritz ha ottenuto un break su un pallonetto non perfetto, ma sufficiente a destabilizzare Medvedev, che ha reagito in modo plateale: ha lanciato la racchetta, colpito il microfono a bordo campo e, durante il cambio di campo, ha annunciato di voler giocare con palle usate e persino minacciato il ritiro. Questo crollo nervoso non ha contribuito a migliorare la sua prestazione, e la sconfitta ha messo Medvedev in una posizione difficile per il proseguimento del torneo a Torino, necessitando ora di risultati positivi nei prossimi match per restare in corsa.

