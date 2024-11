Home | ATP Finals, per Sinner (e gli altri) montepremi da record: ecco quanto può vincere

L’edizione 2024 delle Nitto ATP Finals, che vede Jannik Sinner fra i favoriti, segna un nuovo record nel prize-money per un torneo di tennis maschile: il montepremi complessivo è di ben 15,25 milioni di dollari. Si tratta di una somma che supera di poco i 15 milioni della scorsa edizione, facendo delle Finals il torneo ufficiale più remunerativo della stagione.

Il vincitore del singolare, se riuscisse a chiudere il torneo senza sconfitte, porterebbe a casa un assegno straordinario di 4,881 milioni di dollari. Una cifra che è leggermente inferiore rispetto a quello delle WTA Finals di Riyad, dove la campionessa imbattuta guadagnerebbe 5,15 milioni di dollari.

La sola partecipazione a Torino garantisce un compenso di 331.000 dollari, ma per ogni singola vittoria nel girone il premio aggiuntivo è di 396.000 dollari. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i principali indiziati alla vittoria, si contenderanno questo montepremi da sogno con gli altri migliori sei tennisti del mondo.

ATP Finals, un guadagno da sogno anche in doppio

Grazie a queste cifre da record, ogni vittoria rappresenta quindi non solo un passo verso il trofeo, ma anche un notevole guadagno economico. Le somme in palio per il doppio sono inferiori rispetto al singolare, ma restano comunque significative.

Il montepremi record delle ATP Finals 2024 certifica l’importanza crescente di questo torneo nel calendario tennistico internazionale, rendendo l’appuntamento di Torino una tappa decisiva per chiudere la stagione ai massimi livelli, sia sportivi che economici.

