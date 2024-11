Sinner si confonde e “inventa” il nome, risate da Cattelan. Cosa ha detto Jannik

Allora anche Sinner può sbagliare… Un siparietto inaspettato ha divertito pubblico e colleghi alla serata del Teatro Carignano di Torino, dove i protagonisti delle ATP Finals si sono presentati ai tifosi. Durante le interviste, il numero uno al mondo è stato coinvolto in una situazione tutta da ridere. y

Quando un tifoso gli ha chiesto quale fosse il suo supereroe preferito, Sinner ha esitato e poi risposto: “Speed, sì lui. Mi piace la velocità, quindi direi Speed”. Alessandro Cattelan, che moderava l’evento, non ha potuto trattenere le risate, chiedendo incuriosito: “Speed? Chi è Speed?”.

Sinner, visibilmente confuso, ha realizzato l’equivoco e ha corretto subito la risposta: “Flash, sì Flash! Stavo pensando alla velocità, che corre veloce… dunque Flash”. Le risate hanno coinvolto tutti, dai giocatori presenti al pubblico in sala, mettendo in evidenza come i supereroi non siano il punto forte del tennista altoatesino.

Sinner e Alcaraz, chi vincerà? la previsione dell’algoritmo

Intanto, in vista delle ATP Finals, un algoritmo ha analizzato le probabilità di vittoria. Per l’AI Carlos Alcaraz è il favorito, seguito proprio da Jannik Sinner e dal russo Daniil Medvedev. Alcaraz, considerato maturo per la sua giovane età, ha dimostrato un gioco potente e costante, che potrebbe rivelarsi ostico per chiunque. Sinner, dal canto suo, avrà il vantaggio di giocare in casa, con il supporto dei tifosi italiani e su superfici indoor che ben si adattano al suo stile aggressivo.

Se riuscirà a mantenere alta la concentrazione e a gestire la pressione, Sinner potrebbe sfruttare questo “fattore campo” per ottenere risultati importanti. Medvedev, invece, è già stato vincitore delle ATP Finals e ha l’esperienza dalla sua, rendendolo un avversario temibile. Secondo l’algoritmo, la finale più probabile potrebbe essere quella tra Alcaraz e Sinner.

Un match del genere potrebbe arrivare al terzo set o a un tie-break finale, regalando al pubblico un confronto equilibrato ed emozionante. Se Sinner saprà sfruttare la carica del pubblico, potrebbe partire leggermente favorito. Le ATP Finals, dunque, si preannunciano come un evento ricco di spettacolo, sorprese e, chissà, forse anche qualche altro siparietto fuori dal campo da parte di Jannik Sinner.

Leggi anche: