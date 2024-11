Jannik Sinner ha parlato alla stampa dopo i sorteggi delle ATP Finals di Torino che l’hanno abbinato a Medvedev, Fritz e De Minaur. “Il sorteggio non possiamo mai controllarlo, sono contento di giocare di nuovo qui dopo l’anno scorso. Nel 2023 è stato un ottimo torneo, vediamo quest’anno”, ha detto il n° 1 del mondo nel corso del media day delle ATP Finals 2024, al via da domenica a Torino.

Back in Torino 🇮🇹🤝🏻 pic.twitter.com/rBsCQSATMT — Jannik Sinner (@janniksin) November 6, 2024

“Sono tutti giocatori incredibili, ogni partita sarà una battaglia”, ha aggiunto il tennista numero uno del ranking mondiale. Sulla vicenda doping che lo ha coinvolto e che ancora non è chiusa dopo il ricorso della Wada contro la sua assoluzione. “Non sappiamo ancora nulla, è una cosa che abbiamo già affrontato. Non è una situazione in cui è piacevole essere ma restiamo ottimisti”.

“Come ogni anno Torino è sempre speciale, sempre più persone seguono il tennis ed è stupendo vedere questo bellissimo sport crescere, diventare in Italia quasi come il calcio – ha detto ancora Sinner – Non ci deve essere rivalità fra gli sport. Lo sport è una cosa bella, dove ognuno può scegliere quello che gli piace. Superare il calcio sarà impossibile, ma qualche bambino in più che gioca a tennis è bello da vedere per noi”.

Leggi anche: