La storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon non ha lasciato il segno solo sull’erba del Centrale, ma anche su Instagram, dove l’azzurro ha condiviso con i fan le emozioni vissute nel giorno più importante della sua carriera.

Numeri da record per la finale tra #Sinner e Alcaraz a Wimbledon: l'Italia si è fermata per assistere al trionfo di Jannikhttps://t.co/wvXRtpXIFp — Il Tennis Italiano (@Tennis_Ita) July 14, 2025

Una galleria di foto tra il campo, il trofeo e gli abbracci, accompagnata dalla didascalia ironica: “Sto ancora sognando?”. Ma tra i tantissimi messaggi ricevuti, uno ha brillato più degli altri: quello del suo rivale in finale, Carlos Alcaraz.

“Meritato Jannik. Goditi questo momento. Altri in arrivo” ha scritto il tennista spagnolo, raccogliendo in breve tempo oltre 30mila mi piace. Un gesto che i fan hanno apprezzato moltissimo, per la sportività e l’eleganza con cui Carlos ha celebrato l’impresa dell’avversario, nonostante la delusione per aver perso la sua prima finale Slam. (continua dopo la foto)

Quello tra Sinner e Alcaraz si sta confermando come uno dei duelli sportivi più belli e seguiti del tennis moderno: accesi e spietati in campo (sportivamente parlando), ma sempre rispettosi e sinceri una volta finito il match.

Dopo l’abbraccio sul Centrale con Alvaro Alcaraz, fratello maggiore di Carlos, questo messaggio sui social è stato l’ennesima conferma del legame positivo che li unisce. Come dice lo spagnolo, amicizia e rivalità vanno di pari passo, senza interferire l’una con l’altra.

Una rivalità pulita, giovane, capace di coinvolgere e appassionare. I fan lo hanno capito e lo dimostrano ogni giorno, anche con un semplice like. Wimbledon ha incoronato Sinner re dell’erba, ma questa generazione di campioni, a quanto pare, sa vincere anche fuori dal campo.

