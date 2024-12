I social sono un modo per seguire la vita degli atleti. Dall’altra parte gli sportivi possono aumentare il proprio seguito e le proprie entrate grazie a nuovi contratti pubblicitari. Vediamo insieme quali sono gli sportivi in attività con più follower.

8. Mohamed Salah

La sua popolarità è enorme soprattutto nel suo paese d’origine, dove è considerato un eroe nazionale, ma anche in Africa e in Inghilterra, dove gioca con il Liverpool. Il calciatore egiziano, icona globale, ha oltre 60 milioni di follower su Instagram e 16 milioni su Facebook, dove condivide momenti della sua carriera. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

7. Zlatan Ibrahimovic

Con il suo stile unico e la sua personalità forte, il calciatore svedese ha conquistato un ampio pubblico globale. Su Instagram, dove conta oltre 64 milioni di follower, Ibrahimovic condivide momenti della sua vita privata, allenamenti, citazioni provocatorie e pubblicità. La sua presenza sui social riflette la sua immagine di “divo”, unendo calcio, divertimento e un tocco di provocazione, consolidando il suo status di icona internazionale. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

6. LeBron James

27 milioni su Facebook e circa 160 su Instagram, LeBron James si colloca al sesto posto di questa speciale classifica. I suoi colleghi più noti del NBA, come Wembanyama e Curry si mantengono su numeri nettamente più bassi, King James – questo è il nickname utilizzato su IG – è un’eccezione. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

5. Kylian Mbappé

Il passaggio al Real Madrid ha fatto saltare il banco mettendo sotto i riflettori del mondo del calcio. Dopo il Mondiale vinto con la Francia nel 2018 Mbappé è diventato tra gli sportivi più apprezzati sui social dal pubblico giovanile.

17 milioni su Facebook, 14 su X e 122 su Instagram…ma c’è da scommettere che nei promessi mesi il bottino sarà destinato a salire, anche grazie alla forte campagna mediatica delle Merengues, che da sempre puntano su campioni in grado di attirare introiti e sponsor a livello planetario. Per informazioni chiedere ai vari Beckham, Figo, Cristiano Ronaldo e Bellingham. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

4. Neymar

Il calciatore brasiliano utilizza i suoi canali per condividere momenti della sua vita privata, allenamenti, partite e collaborazioni con brand. Con oltre 220 milioni di follower su Instagram, Neymar è tra gli sportivi più influenti del mondo, riuscendo a raggiungere una vasta audience globale.

La sua presenza sui social non si limita al calcio, ma abbraccia anche il mondo della moda, della musica e delle campagne pubblicitarie, consolidando la sua immagine internazionale. Anche per lui il trasferimento in Arabia Saudita è valso un ampiamento del bacino di tifosi e entrate milionarie. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

3. Virat Kohli

Poco conosciuto magari in Europa, ma molto noto in Asia, soprattutto in India. Virat Kohli è un giocatore di cricket indiano che ha molto seguito sui social per un totale di estimatori che supera i 300 milioni. Per fare un esempio, solo su IG ha 270 milioni di tifosi. Kohli ha debuttato nella nazionale indiana nel 2008, rapidamente guadagnandosi un posto da titolare grazie alla sua straordinaria capacità di battuta.

Kohli è stato il capitano della nazionale indiana di cricket dal 2013 al 2021, portando la squadra a numerosi successi, inclusi trionfi in serie internazionali e tour significativi. Sotto la sua guida, l’India ha raggiunto nuove vette, soprattutto nel cricket test match, diventando una delle squadre più forti e rispettate del mondo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

2. Lionel Messi

Solo su FB vanta 117 milioni di fans, mentre su YouTube è ancora fermo a circa 3 milioni. L’argentino lotta in un testa a testa a distanza con il rivale di sempre Cristiano Ronaldo. Ogni post frutta milioni di euro per contratti di sponsorizzazioni e brand, creando una sorta di vero e proprio business. In Sudamerica è lo sportivo più seguito nei paesi di lingua spagnola.

504 milioni di follower su Instagram sono un bel bottino, soprattutto da quando la Pulce gioca negli Stati Uniti a Miami. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

1. Cristiano Ronaldo

Con milioni di follower su Instagram, Twitter e Facebook, Ronaldo è uno degli atleti più seguiti al mondo. La sua carriera di successo, unita a una forte presenza sui social, gli consente di rimanere al vertice. Solo su Instagram il portoghese vanta 646 milioni di fans, bacino aumentato da quando è sbarcato in Arabia Saudita portandosi dietro un intero business. 72 milioni su YouTube, 114 su X e 170 su Facebook per un totale di un miliardo di follower su tutti i suoi social.

Leggi anche