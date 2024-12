Le imprese sportive del 2024 hanno strappato le lacrime dei protagonisti e degli sportivi di tutto il mondo. In questo articolo ricordiamo le 5 imprese più emozionanti del mondo dello sport.

Il Mondiale di Pogačar

Un percorso di 273,9 km con partenza da Winterthur e arrivo a Zurigo ha messo alla dura prova Pogačar per la conquista del Mondiale di ciclismo nella prova in linea. La vittoria è andata al sloveno, che ha concluso la prova in 6 ore, 27 minuti e 30 secondi, con una media di 42,410 km/h, precedendo l’australiano Ben O’Connor e l’olandese Mathieu van der Poel.

Alla gara hanno partecipato 57 squadre nazionali, con 196 ciclisti. Pogačar ha completato una stagione straordinaria, diventando il terzo ciclista nella storia a vincere il Giro d’Italia, il Tour de France e il titolo mondiale, dopo Eddy Merckx e Stephen Roche. Durante la gara, ha lanciato un attacco a 100 km dall’arrivo, guadagnando un vantaggio decisivo. Ha poi resistito alla pressione degli inseguitori, chiudendo con un margine di 34 secondi su O’Connor e 58 su van der Poel.

Nel finale, Pogačar ha visto ridursi il suo vantaggio a 38 secondi, ma ha recuperato e ha conquistato il primo titolo mondiale per la Slovenia. Ben O’Connor ha conquistato l’argento, mentre van der Poel ha vinto il bronzo. Il belga Remco Evenepoel, che aveva cercato di reagire nel finale, ha chiuso al quinto posto, ammettendo di essere stato sorpreso dalla partenza anticipata di Pogačar. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il Pallone d’oro di Rodri

Rodri ha conquistato il suo primo Pallone d’Oro, superando Vinícius Júnior, grazie a una stagione straordinaria che ha visto trionfi a livello di club e nazionale. Il centrocampista spagnolo ha giocato un ruolo fondamentale nella vittoria della Spagna agli Europei 2024, un successo che ha consolidato la sua posizione tra i migliori al mondo.

La Spagna, sotto la guida del commissario tecnico Luis de la Fuente, ha battuto le principali favorite, imponendosi come campione del continente. Rodri, con prestazioni di grande qualità e leadership in mezzo al campo, ha dimostrato la sua importanza per la squadra, sia nella fase difensiva che in quella offensiva.

Inoltre, la sua stagione con il Manchester City ha conferito ulteriore peso alla sua candidatura. Il club di Pep Guardiola ha conquistato la Premier League. La vittoria del Pallone d’Oro è la giusta ricompensa per un giocatore che ha dimostrato la sua classe su tutti i fronti, diventando uno degli elementi più determinanti delle squadre che hanno dominato il calcio internazionale nell’anno appena trascorso. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il GP di Monaco di Leclerc

Un monegasco che vince il Gran Premio di casa non è cosa da tutti i giorni. Per Leclerc si è realizzato un sogno, con tanto di lacrime nel finale per aver trionfato a Montecarlo. Successo importante anche per la Ferrari, che poi ha raddoppiato successivamente anche a Monza, in casa questa volta del Cavallino Rampante.

A Monaco, invece, la gara è stata caratterizzata da una serie di strategie intelligenti e scelte tattiche azzeccate da parte della Rossa, che ha saputo gestire le soste ai box e le condizioni mutevoli della pista. Leclerc ha dovuto resistere agli attacchi di Max Verstappen.

Il trionfo di Leclerc a Monaco ha un significato speciale, poiché arriva nel suo Gran Premio di casa, dove il pilota monegasco ha sempre desiderato brillare. Questo successo non solo regala una grande gioia ai tifosi della Ferrari, ma rappresenta anche un riscatto per il pilota, che in passato aveva visto sfumare la vittoria in questo circuito per colpe non sue. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

L’oro olimpico di Djokovic

Cosa chiedere ad una carriera piena di successi in tutti i tornei dello Slam? Ovviamente una medagli d’oro alle ultime Olimpiadi della propria carriera da professionista. Il pianto liberatorio di Novak Djokovic la dice lunga sulle aspettative del tennista per l’appuntamento parigino.

La vittoria a Parigi 2024 è il coronamento di un percorso straordinario per Djokovic, che ha superato numerosi ostacoli durante il torneo, battendo avversari di altissimo livello e mostrando una condizione fisica e mentale invidiabile. Questa medaglia d’oro è particolarmente significativa per Djokovic, che in passato aveva già provato l’impresa invano.

A Parigi, invece, sconfigge Carlos Alcaraz in finale, dopo aver liquidato in precedenza il nostro Lorenzo Musetti e Stefano Tsitsipas. Il serbo completa così il Career Golden Slam (quattro tornei del Grande Slam e oro olimpico) così come fatto in passato da mostri sacri come Rafael Nadal, Andre Agassi, Serena Williams e Steffi Graf. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

La vittoria della Italvolley femminile

Punteggio secco (3-0, 25-18, 25-20, 25-17) che parla chiaro, le Azzurre hanno battuto in finale gli Stati Uniti aggiudicandosi meritatamente l’oro olimpico. Lacrime di gioia in campo che hanno fatto emozionare gli italiani nel corso degli ultimi giochi olimpici. Sembra incredibile, ma la nostra Federazione (che comprende sia la selezione maschile che femminile) non era mai riuscita ad accaparrarsi un oro alle Olimpiadi, nonostante una lunga sequenza di trionfi sia ai Campionati Europei che ai Mondiali.

Questo oro olimpico è il culmine di un percorso di crescita che ha visto la squadra evolversi, partita dopo partita, nel corso del torneo. La medaglia d’oro rappresenta non solo un trionfo sportivo, ma anche un segno di rinascita per la pallavolo femminile italiana, che aveva già raggiunto ottimi risultati in passato, ma che ora può finalmente gioire per il massimo riconoscimento olimpico.

Leggi anche