La stagione 2024 ha fatto vedere alcuni giovani piloti emergenti nel panorama della Formula 1. Ecco i cinque da tenere sott’occhio per il futuro.

Franco Colapinto

Franco Colapinto è un giovane pilota argentino, noto per la sua rapida ascesa nel mondo delle corse automobilistiche. Nato il 13 maggio 2003 a Pilar, in Argentina, Colapinto ha iniziato la sua carriera nelle competizioni karting. Poi nel 2018 ha debuttato nel Campionato Europeo di Formula 4, dove ha continuato a distinguersi con prestazioni eccellenti, conquistando numerosi podi. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il 27 agosto 2024, dopo il licenziamento di Logan Sargeant, subentra al posto dello statunitense, facendo il suo debutto con la Williams al Gran Premio d’Italia, con un buon dodicesimo posto. Nel suo secondo Gran Premio, in Azerbaigian, ottiene un ottavo posto, conquistando i suoi primi punti in F1. Si ripete con la stessa classifica al Gran Premio degli Stati Uniti d’America, confermandosi come rivelazione anche nelle ultime cinque gare della stagione, alternando buone prestazioni a incidenti. Si sentirà parlare di lui ancora in futuro.

Oliver Bearman

È noto per essere uno dei talenti emergenti nel panorama delle corse automobilistiche, e ha rapidamente guadagnato attenzione nel motorsport grazie alle sue abilità e alla sua velocità in pista. Nel 2022, Bearman è stato parte del programma giovani piloti della Ferrari e ha continuato la sua carriera in Formula 3, concludendo la stagione come uno dei protagonisti. Nel 2023, ha fatto il salto in Formula 2, correndo con il team Prema Racing. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nell’ultima stagione ha conquistato un eccezionale settimo posto al Gran Premio dell’Arabia Saudita, alla sua prima gara con Ferrari. In seguito, il giovane talento britannico ha corso con la Haas, partecipando ai Gran Premi dell’Azerbaigian e di San Paolo.

Yuki Tsunoda

Tsunoda è noto per il suo spirito competitivo che spesso emerge nelle interviste e nei dialoghi con il team. Dopo una promettente carriera nelle formule minori, tra cui la Formula 3 Europea e la Formula 2, ha fatto il suo debutto in Formula 1 nel 2021 con l’AlphaTauri, scuderia satellite della Red Bull. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Il giapponese è nel giro della F1 già da tre anni, ma ora sembra aver raggiunto la maturità come pilota. Deve ancora migliorare, ma sarebbe interessante osservarlo con una monoposto più competitiva della Racing Bulls del 2024. Nel complesso ha raccolto però 30 punti, arrivando 12esimo in classifica piloti ma senza mai giungere sul podio.

Liam Lawson

Il classe 2001 è un prodotto del vivaio della RedBull attraverso l’accademia Junior Team. Per i primi tempi deve accontentarsi delle prove libere in Belgio, Messico ed Emirati Arabi, prima di tentare il salto di qualità. L’esordio avviene però nel 2023 all’Alpha Tauri dopo il forfait di Daniel Ricciardo, sostituito fino al Gran Premio del Qatar. Il britannico si mette in mostra con un nono posto a Singapore che gli regala i primi punti della carriera. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Nel 2024 la storia si ripete, però questa volta nella casa madre. La RedBull ad anno in corso licenzia il titolare Ricciardo e lascia spazio nuovamente a Lawson. Le prestazioni positive e i punti conquistati ad Austin e a San Paolo gli valgono il posto e la riconferma per il 2025. Da molti Lawson viene considerato l’erede di Max Verstappen, dal quale potrà apprendere i trucchi del mestiere.

Oscar Piastri

Il 2022 ha segnato l’ingresso di Piastri in Formula 1 con il team McLaren, come pilota titolare, dopo aver trascorso un anno come pilota di riserva per l’Alpine. Con il suo debutto nella massima serie, Piastri ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Piastri conquista il suo primo podio stagionale a Monaco, giungendo secondo dietro Charles Leclerc. Dopo altre buone prestazioni in Canada e Spagna, arriva il secondo podio in Austria, dove approfitta di un incidente tra Verstappen e Norris per chiudere secondo dietro a George Russell.

Il 21 luglio 2024, Piastri conquista la sua prima vittoria in carriera al Gran Premio d’Ungheria. I 292 punti finali e il quarto posto in classifica generale sottolineano una stagione in crescita per Piastri, che si conferma come una delle giovani promesse più talentuose della Formula 1.

Leggi anche