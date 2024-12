Il 2024 è stato un anno straordinario per l’atletica, con numerosi atleti che hanno raggiunto traguardi incredibili, stabilendo nuovi record mondiali e conquistando medaglie d’oro in competizioni internazionali di alto livello. I grandi campioni si sono distinti in tutte le discipline, dai 100 metri alla maratona, dalla ginnastica al salto in alto, portando a casa risultati importanti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Le Olimpiadi, i Mondiali e le competizioni continentali hanno offerto spettacoli mozzafiato, dove il talento, la determinazione e la passione per la vittoria sono stati protagonisti assoluti. In questo articolo, ripercorriamo i momenti salienti di un anno ricco di successi, mettendo in evidenza gli atleti che hanno brillato con prestazioni indimenticabili. Tra record abbattuti e performance eccezionali, il 2024 ha consacrato nuove leggende dell’atletica, che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati di sport di tutto il mondo.

5. Noah Lyles (USA)

Noah Lyles ha vissuto un anno straordinario nel 2024, confermandosi come leader nel mondo dell’atletica leggera. Ai Giochi Olimpici di Parigi, ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri con un tempo di 9,79 secondi, precedendo di appena 0,005 secondi il giamaicano Kishane Thompson in una finale storica. Successivamente, ha ottenuto un bronzo nei 200 metri, nonostante avesse contratto il COVID-19 durante la competizione.

Questi risultati hanno consolidato la sua reputazione come uno dei velocisti più promettenti e iconici della sua generazione. Lyles ha anche espresso il desiderio di sfidare il leggendario Usain Bolt, riconoscendo che, sebbene i suoi record siano ancora lontani, è determinato a avvicinarsi a quei tempi considerati da molti come irraggiungibili. Il 2024 è stato un anno di affermazione per Noah Lyles, che ha dimostrato tanto talento, ma anche una fiamma ardente di ambizione che lo spingerà senza dubbio a migliorarsi sempre di più in futuro.

4. Sydney McLaughlin-Levrone (USA)

Nel 2024, Sydney McLaughlin-Levrone si è confermata esponente di spicco nell’atletica mondiale, ottenendo risultati straordinari che le sono valsi il titolo di “Atleta dell’Anno” assegnato da Track and Field News. Durante i Trials Olimpici Statunitensi, ha stabilito un nuovo record mondiale nei 400 metri ostacoli con un tempo di 50,68 secondi, superando il suo precedente primato.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha difeso con successo il suo titolo olimpico, conquistando l’oro con un tempo di 50,37 secondi, migliorando ulteriormente il suo record mondiale. Ma non è finita qui, ha partecipato anche a diverse competizioni della Diamond League, ottenendo vittorie significative nei 400 metri piani, dimostrando la sua versatilità e dominio in diverse discipline. La sua costante ricerca dell’eccellenza la rendono uno degli esempi più eccellenti nell’atletica contemporanea.

3. Faith Kipyegon (Kenya)

Il 2024 di Faith Kipyegon è stato a dir poco meraviglioso. A giugno, durante le selezioni olimpiche keniane a Nairobi, ha trionfato sia nei 1500 metri che nei 5000 metri, con tempi rispettivamente di 3:53.99 e 14:46.28. Il 7 luglio, al Meeting di Parigi, ha abbattuto il suo stesso record mondiale dei 1500 metri, correndo in 3:49.04. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Kipyegon ha conquistato la medaglia d’oro nei 1500 metri con un tempo di 3:51.29, stabilendo un nuovo record olimpico.

Non solo, ha ottenuto anche la medaglia d’argento nei 5000 metri, nonostante una squalifica iniziale per ostruzione, successivamente annullata dopo un appello. Il 14 settembre, al finale della Diamond League a Bruxelles, ha vinto i 1500 metri con un tempo di 3:54.75, stabilendo un nuovo record del meeting. Il 26 settembre, ha trionfato nella prima edizione di Athlos, un incontro di atletica femminile a New York. Tutti questi successi accumulati nel corso dell’anno hanno consolidato la sua reputazione come una delle atlete più dominanti nel panorama dell’atletica mondiale.

2. Sha’Carri Richardson (USA)

Nel 2024, Sha’Carri Richardson ha vissuto una stagione straordinaria, culminata con la conquista di due medaglie olimpiche ai Giochi di Parigi. Dopo aver mancato la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di una sospensione, Richardson è tornata con una carica spaventosa. Ai Campionati Mondiali di Atletica di Budapest, ha stabilito un nuovo record mondiale nei 100 metri con un tempo di 10.57 secondi, consolidando la sua posizione di leader nel panorama dell’atletica leggera.

Alle Olimpiadi di Parigi, ha ottenuto una medaglia d’argento nei 100 metri, fermandosi solo dietro la stella emergente di Saint Lucia, Julien Alfred. Successivamente, ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della staffetta 4×100 metri, insieme alle compagne di squadra Gabby Thomas, Melissa Jefferson e Twanisha Terry, assicurandosi la medaglia d’oro con un tempo di 41.78 secondi. Questi successi hanno segnato un ritorno trionfale per Richardson, che ha dimostrato una tenacia rara da trovare in altri atleti nello scenario contemporaneo.

1. Mondo Duplantis

Nel 2024, Armand “Mondo” Duplantis ha consolidato la sua posizione di leggenda nel salto con l’asta, segnando un anno veramente memorabile. Ai Giochi Olimpici di Parigi, Duplantis ha conquistato la medaglia d’oro, stabilendo un nuovo record olimpico con un salto di 6,10 metri. Successivamente, ha ulteriormente elevato il suo livello, fissando il nuovo record mondiale a 6,26 metri durante un evento della Diamond League a Silesia.

Questi successi gli sono valsi il titolo di “Atleta dell’Anno” nel settore del campo da parte di World Athletics, che non ha potuto non riconoscere la sua eccezionale stagione. Inoltre, è stato insignito del prestigioso premio “Bragdguldet” in Svezia, un riconoscimento per il miglior risultato sportivo dell’anno, diventando uno dei pochi atleti ad averlo ricevuto due volte. Questi traguardi testimoniano la straordinaria carriera di Duplantis, che continua a essere un punto di riferimento unico dell’atletica leggera attraverso le sue imprese eccezionali.

