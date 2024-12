Home | Le schiacciate più spettacolari del 2024: adrenalina pura in campo

Il 2024 ha regalato agli appassionati di basket momenti indimenticabili, con schiacciate che hanno fatto saltare in piedi i tifosi e lasciato a bocca aperta persino i più esperti del settore. Ogni “dunk” è stata un mix perfetto di tecnica, atletismo e spettacolo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

(Foto di Jevone Moore/Icon Sportswire via Getty Images)

I protagonisti? Fuoriclasse che hanno trasformato ogni partita in un’emozione irripetibile, sfidando la gravità e superando i propri limiti. Ci sono state azioni incredibili che hanno segnato una stagione, celebrato i campioni che le hanno realizzate, ma anche acceso la passione che rende il basket uno sport senza eguali. Andiamo allora alla scoperta delle schiacciate più spettacolari del 2024: adrenalina pura in campo.

5. Giannis Antetokounmpo

I Milwaukee Bucks hanno affrontato i Chicago Bulls al Fiserv Forum lo scorso ottobre. Gli ospiti hanno trionfato con un punteggio di 133-122, pareggiando la serie stagionale sull’1-1. Tuttavia, ciò che ha catturato l’attenzione di tutti è stata una giocata spettacolare della stella dei Bucks, Giannis Antetokounmpo.

Il due volte MVP ha eseguito una schiacciata devastante, umiliando letteralmente il centro dei Bulls, Nikola Vucevic, in una delle azioni più spettacolari della partita. Il video è stato rapidamente caricato online e ha guadagnato subito popolarità. Antetokounmpo ha chiuso la serata con una prestazione dominante, registrando una doppia-doppia da 38 punti (15 su 23 dal campo), 11 rimbalzi e 5 assist.

4. Jackson-Davis

Trayce Jackson-Davis ha sigillato il successo dei Golden State Warriors contro i San Antonio Spurs 112-102 al Frost Bank Center. Un match giocato lo scorso marzo, al termine della regular season 2023-24. Nel quarto quarto, il numero 32 ha sfoderato una schiacciata spettacolare, scavalcando l’altezza infinita del fenomeno degli Spurs Victor Wembanyama e ottenendo anche un fallo a suo favore.

L’azione decisiva è arrivata con poco più di un minuto alla fine della partita, quando i Warriors conducevano 109-101. Il gioco da tre punti completato da Jackson-Davis ha messo il sigillo finale sul punteggio. Il momento clou della partita è stato ancora più significativo considerando che Golden State, priva di Steph Curry, era in pericolo di subire la terza sconfitta consecutiva.

Invece, i Warriors hanno conquistato la loro prima vittoria della stagione 2023-24 senza Curry, riscattandosi contro gli Spurs, che li avevano battuti nella partita precedente. Jackson-Davis ha chiuso con un’impressionante performance: 13 punti (6 su 7 dal campo), 10 rimbalzi e 5 assist.

3. Victor Wembanyama

La prima scelta assoluta al Draft, Victor Wembanyama, ha dato il via alla sua avventura NBA con prestazioni individuali impressionanti nella stagione 2023-24, affermandosi subito come uno dei migliori stoppatori e rimbalzisti della lega. Lo scorso gennaio 2024, quando gli Spurs hanno affrontato i Milwaukee Bucks, Wembanyama ha prima evitato un’infrazione di passi lanciando il pallone contro il tabellone e finalizzando con una schiacciata mozzafiato.

Poco dopo, in una transizione, ha eseguito un movimento incredibile: ha aggirato Lillard con un gioco di prestigio intorno alla schiena e poi, nonostante il fallo da dietro di Brook Lopez, ha completato un’altra schiacciata spettacolare. Un movimento incredibile compiuto con una leggerezza quasi irreale. L’azione ha lasciato tutti a bocca aperta, incluso Reggie Miller, analista di TNT, che non ha potuto fare altro che ridere incredulo, esclamando: “Ma mi stai prendendo in giro?”.

2. Moritz Wagner

Con 23 punti di Donovan Mitchell e 20 rimbalzi di Jarrett Allen, Cleveland ha sconfitto gli Orlando Magic per 96-86 nella seconda partita del primo turno della Eastern Conference della scorsa stagione, portandosi provvisoriamente in vantaggio per 2-0.

Nonostante il risultato negativo per la sua squadra, il talento dei Magic Moritz Wagner ha attirato l’attenzione grazie a una schiacciata sensazionale. A metà del quarto quarto ha infatti concluso un’azione incredibile: finta di tiro, pallone dietro la schiena per eludere la marcatura del difensore e per finire schiacciata violenta posterizzando il Jarrett Allen.

1. Jaylen Brown

Jaylen Brown ha segnato 22 punti, Kristaps Porzingis ne ha aggiunti 20 nella sua prima partita dopo più di un mese e i Boston Celtics hanno superato i Dallas Mavericks 107-89 giovedì sera in gara 1 delle finali NBA. Brown è stato estremamente aggressivo nell’attaccare il canestro, sacrificandosi anche in fase difensiva contenendo Doncic. Il suo momento migliore è stata la schiacciata su Gafford nel secondo quarto, arrivata dopo uno slalom tra Doncic e Irving e culminata con il suo solito slancio muscolare verso l’aggressione del canestro.

