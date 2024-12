Il 2024 è stato un anno straordinario per il nuoto, i cui atleti provenienti da ogni angolo del mondo hanno infranto record, dominato le competizioni internazionali e riscritto la storia di questo sport. Dai campionati mondiali alle Olimpiadi, la piscina è stata teatro di sfide epiche e di performance indimenticabili. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

In questo articolo scopriremo i nuotatori che hanno lasciato il segno in modo indelebile, distinguendosi per velocità, tecnica e determinazione. Andremo alla scoperta dei nomi che hanno incantato le tribune e milioni di spettatori nel corso di un anno che ha celebrato il loro talento, la fatica e la passione.

Léon Marchand

Nel 2024, Léon Marchand ha raggiunto vette straordinarie nel mondo del nuoto, consolidando la sua posizione come uno dei nuotatori più dominanti a livello mondiale. L’apice della sua stagione è stato raggiunto alle Olimpiadi di Parigi, dove ha compiuto un’impresa senza precedenti. Il francese ha vinto ben quattro medaglie d’oro individuali, stabilendo nuovi record olimpici in ogni disciplina in cui ha gareggiato. La sua vittoria nei 400 metri misti, con un tempo di 4:02.95, è stata solo l’inizio di una serie di successi che hanno visto Marchand primeggiare anche nei 200 metri farfalla, nei 200 metri rana e nei 200 metri misti. Con queste prestazioni, è diventato il primo nuotatore francese a conquistare quattro ori in una singola edizione olimpica, segnando un traguardo storico per il nuoto francese.

Oltre alla sua trionfante partecipazione olimpica, Marchand ha deciso di proseguire la sua carriera da professionista, lasciando la sua carriera universitaria alle spalle. Questa scelta segna un nuovo capitolo per l’atleta, che punta a raggiungere ulteriori successi nelle competizioni internazionali. Nel corso dell’anno, ha continuato a dominare in competizioni di alto livello, come la Coppa del Mondo di Nuoto, dove ha vinto in tutte e tre le distanze dei misti (100m, 200m e 400m) in diverse tappe. Inoltre, ha stabilito un nuovo record mondiale nei 200 metri misti in vasca corta, con un tempo impressionante di 1:48.88.

Vista la stanchezza accumulata durante una stagione intensa, Marchand ha scelto di non partecipare ai Mondiali di vasca corta a Budapest a dicembre 2024, preferendo concentrarsi sulla preparazione per le future sfide. Il suo impegno e la sua determinazione sono stati premiati con il riconoscimento di Nuotatore dell’Anno da parte di World Aquatics, un tributo che sottolinea l’importanza delle sue imprese nel panorama del nuoto internazionale.

(Foto di Quinn Rooney/Getty Images)

Summer McIntosh

Summer McIntosh ha consolidato la sua posizione come una delle nuotatrici più talentuose e dominanti a livello globale durante l’anno appena trascorso. La canadese ha trionfato alle Olimpiadi di Parigi, dove ha conquistato tre medaglie d’oro, diventando la prima atleta canadese a vincere tre ori in una singola edizione olimpica. McIntosh ha brillato in diverse discipline, vincendo nei 400 metri misti, nei 200 metri farfalla e nei 200 metri misti, stabilendo nuovi record olimpici in ognuna di esse. Inoltre, ha aggiunto una medaglia d’argento nei 400 metri stile libero, contribuendo in modo determinante al successo della squadra canadese.

Oltre ai trionfi olimpici, Summer McIntosh ha ricevuto anche altri riconoscimenti. È stata nominata Atleta dell’Anno in Canada nel 2024, ricevendo il prestigioso Northern Star Award, un riconoscimento che celebra l’impatto significativo che ha avuto nello sport canadese. Durante l’anno poi ha continuato a battere record, fissando una nuova pietra miliare nei 400 metri stile libero in vasca corta, stabilendo un record mondiale con un tempo di 3:52.80 ai Campionati Mondiali di Budapest.

(Foto di Maddie Meyer/Getty Images)

Caeleb Dressel

Il 2024 di Caeleb Dressel è stato un anno ricco di sfide, in cui è riuscito a dimostrare la sua determinazione e il suo valore. Alle Olimpiadi di Parigi non ha ottenuto il successo sperato nelle gare individuali, ma ha avuto comunque un impatto decisivo nelle staffette, conquistando due medaglie d’oro per la sua squadra.

Dressel ha dato il massimo nelle staffette, aiutando gli Stati Uniti a vincere l’oro nei 4×100 metri stile libero con un tempo di 3:09.28, battendo avversarie di spicco come Australia e Italia. Inoltre, ha nuotato nella staffetta 4×100 metri misti mista, dove ha dato il suo contributo alla vittoria della squadra, nuotando la frazione a farfalla.

Tuttavia, nelle competizioni individuali, il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative. Nei 50 metri stile libero, Dressel ha chiuso al sesto posto, una posizione deludente rispetto ai suoi standard, e non è riuscito a qualificarsi per la finale dei 100 metri farfalla, dopo un deludente 13° posto nelle semifinali. Alcuni risultati deludenti non hanno impedito però al nuotatore americano di dimostrare grande resilienza e spirito di appartenenza. Il suo impegno e la sua esperienza sono stati cruciali per le vittorie nelle staffette, confermando il suo ruolo di leader nella squadra di nuoto statunitense.

(Foto di Clive RoseGetty Images)

Katie Ledecky

Katie Ledecky si è confermata leggenda del nuoto in questo 2024, raggiungendo traguardi straordinari alle Olimpiadi di Parigi. La nuotatrice statunitense ha conquistato un totale di quattro medaglie, di cui tre d’oro. Ha difeso con successo il titolo nei 1500 metri stile libero, diventando la prima donna a vincere questa gara per quattro edizioni olimpiche consecutive. Ha poi dominato ancora una volta nei 800 metri stile libero, conquistando il quarto oro consecutivo in questa disciplina.

Oltre alle sue vittorie individuali, Ledecky ha contribuito in modo fondamentale alla vittoria della staffetta 4×200 metri stile libero, aggiungendo un altro oro al suo palmarès. Con questi successi, ha portato il suo totale di medaglie olimpiche a 14, di cui 9 d’oro, consolidando la sua posizione come una delle nuotatrici più decorate di sempre. Al termine delle Olimpiadi, il suo impatto e la sua leadership sono stati riconosciuti con l’onore di essere scelta come portabandiera degli Stati Uniti durante la cerimonia di chiusura.

(Foto di Deepbluemedia/Mondadori Portfolio via Getty Images)

