Ronald Araújo, il roccioso difensore uruguaiano del Barcellona, è un giocatore che si è fatto strada nel calcio europeo con determinazione e talento. In breve tempo, è passato da essere uno sconosciuto giovane proveniente dall’Uruguay a un perno fondamentale della difesa blaugrana e della Nazionale uruguaiana.

Gli inizi in Uruguay

Ronald Federico Araújo da Silva nasce a Rivera, una città di confine tra Uruguay e Brasile, il 7 marzo 1999. Rivera è una cittadina con una forte identità uruguaiana, ma con influenze brasiliane, dove il calcio è molto più di uno sport.

Araújo inizia la sua carriera professionistica con il Rentistas, un piccolo club uruguaiano. Giocare in un club così modesto non gli impedisce di emergere rapidamente: la sua fisicità e il suo stile di gioco energico attirano subito l’attenzione degli osservatori. È un difensore imponente, rapido e dotato di un’ottima lettura del gioco, qualità che non passano inosservate. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Ronald Araujo is playing during the match between FC Barcelona and Rayo Vallecano, corresponding to week 37 of LaLiga EA Sports, at the Olympic Stadium Lluis Companys, in Barcelona, Spain, on May 19, 2024. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Dopo il Rentistas, si trasferisce al Boston River, un altro club di Montevideo, dove il suo profilo inizia a prendere forma in modo più definito. È qui che comincia a lavorare su alcuni aspetti tecnici e tattici, migliorando le sue abilità nei duelli aerei e nella marcatura. A soli 19 anni, Araújo dimostra di avere la stoffa per ambire a qualcosa di più grande.

Nel 2018, a soli 19 anni, Araújo viene notato dagli scout del Barcellona, che decidono di investire su di lui. Il suo trasferimento rappresenta un’opportunità straordinaria, ma anche una sfida: il Barça è uno dei club più prestigiosi al mondo, e le aspettative sono altissime.

La scalata al Barcellona

Inizialmente, Ronald viene inserito nella squadra Barcellona B per farsi le ossa e adattarsi al calcio europeo. Nonostante l’impatto non sia immediato, Araújo si distingue per la dedizione e per l’etica del lavoro. Mostra qualità che i tecnici del Barça apprezzano: è un difensore che mette il cuore in campo, un combattente con un carattere e una voglia di migliorarsi costanti. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

L’opportunità di Araújo di giocare con la prima squadra arriva nel 2019, quando viene chiamato per alcune partite in Liga. L’allenatore olandese Ronald Koeman vede in lui un difensore con caratteristiche particolari, qualcuno che può dare solidità e fisicità a una difesa che, da tempo, mostra segni di vulnerabilità.

Araújo non delude e coglie l’occasione al volo. Durante le prime partite mostra una sicurezza insolita per un giovane alla sua prima esperienza in un grande club europeo, impressionando per la tranquillità con cui affronta gli attaccanti più esperti. La fiducia di Koeman è ben riposta: Ronald diventa presto un punto fermo della difesa del Barcellona.

La conquista del posto da titolare

L’arrivo di Xavi Hernández sulla panchina del Barcellona ha portato nuove sfide e opportunità per Araújo. Xavi, legato alla filosofia del possesso palla e del calcio offensivo, ha puntato su di lui per dare stabilità a una difesa in transizione. Con Xavi, Araújo ha affinato le sue abilità nella costruzione di gioco e nella copertura degli spazi, divenendo uno dei pilastri del nuovo progetto blaugrana. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nonostante alcuni infortuni che lo hanno tenuto fuori per brevi periodi, il giovane uruguaiano ha dimostrato di saper tornare più forte e determinato di prima. La sua mentalità vincente e la dedizione al lavoro lo hanno reso un esempio per i più giovani della squadra, dimostrando un’attitudine da leader.

Curiosità e vita privata

Ronald Araújo è felicemente sposato con Abigail Guzmán, una giovane originaria dell’Uruguay, suo paese d’origine. I due sembrano essere molto legati e spesso condividono momenti della loro vita insieme sui social media, dove Araújo è attivo, anche se con discrezione, visto il suo carattere riservato. Nel 2022, la coppia ha avuto una figlia, Raissa.

Araújo ha firmato con il Barcellona un nuovo contratto nell’aprile del 2022, che lo lega al club catalano fino al 2026. L’accordo è stato particolarmente significativo, in quanto il Barça considera il difensore uno dei giocatori su cui costruire il futuro della squadra. L’ingaggio di Araújo è stato rivisto con un considerevole aumento, raggiungendo cifre stimate tra i 4 e i 5 milioni di euro a stagione, più bonus legati alle sue prestazioni. L’accordo prevede anche una clausola rescissoria di 1 miliardo di euro, cifra che il Barcellona usa per tutelare i suoi giovani talenti. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

LAS VEGAS, NEVADA – JULY 06: Ronald Araujo of Uruguay lines up prior to the CONMEBOL Copa America 2024 quarterfinal match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium on July 06, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Candice Ward/Getty Images)

Un’altra curiosità è legata alla sua formazione da calciatore. Prima di specializzarsi come difensore centrale, Araújo giocava come centrocampista nelle giovanili. Questa esperienza lo ha aiutato a sviluppare una buona visione di gioco e una discreta abilità nel controllo della palla, caratteristiche che oggi gli permettono di essere un difensore moderno e di impostare l’azione.

