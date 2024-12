Il 2024 ha regalato momenti indimenticabili agli appassionati di Formula 1, con gare che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso e piloti che hanno dato il massimo per conquistare la gloria. Dai circuiti più iconici alle nuove sfide introdotte in questa stagione, ogni Gran Premio è stato un concentrato di adrenalina e spettacolo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

In questo articolo ripercorriamo i momenti più emozionanti, i sorpassi più audaci e le battaglie che hanno reso unico questo campionato. Colpi di scena, duelli all’ultimo giro: ogni gara ha scritto un capitolo speciale di una stagione che resterà nella memoria di tutti gli appassionati.

5. GP Ungheria (Hungaroring)

Il Gran Premio d’Ungheria 2024 si è svolto il 21 luglio presso il circuito dell’Hungaroring. Il vincitore della gara è stato l’australiano Oscar Piastri, che ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 al volante della McLaren. Lando Norris ha concluso al secondo posto, con la scuderia britannica che ha piazzato così la prima doppietta dal Gran Premio d’Italia 2021. Il podio è stato completato dalla Mercedes di Lewis Hamilton, che al termine della gara è diventato il primo pilota a raggiungere 200 podi in carriera. Una gara caratterizzata da un finale thriller, con un mini-drama interno alla McLaren: Lando Norris infatti ha risposto tardivamente all’ordine della scuderia di riconsegnare la testa della corsa a Piastri, che aveva perso terreno a causa della strategia di pit stop della squadra.

Dopo che il team ha chiesto più volte a Norris di restituire la posizione al suo collega, solamente al 68° giro su 70, il pilota britannico ha rallentato e ha permesso a Piastri di superarlo. Lewis Hamilton invece ha conquistato l’ultimo gradino del podio dopo aver affrontato una situazione drammatica a causa di un contatto con Max Verstappen durante una battaglia a fine gara. Charles Leclerc ha conquistato il quarto posto per la Ferrari, mentre Verstappen è sceso al quinto posto, finendo anche indagato dai commissari sportivi per l’incidente con Hamilton. Insomma, una gara spettacolare condita anche da una splendida cornice: all’evento hanno assistito 310.000 spettatori, un nuovo record per il Gran Premio d’Ungheria sul circuito dell’Hungaroring.

(Foto di Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

4. GP Austria (Spielberg)

Il Gran Premio d’Austria 2024, undicesima tappa del campionato mondiale di Formula 1, si è disputato domenica 30 giugno sul circuito del Red Bull Ring a Spielberg. A trionfare è stato George Russell al volante della Mercedes, conquistando così la sua seconda vittoria in carriera. Sul podio, al secondo posto, si è classificato l’australiano Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes, mentre il terzo gradino è stato occupato dallo spagnolo Carlos Sainz Jr., pilota della Ferrari. Una vittoria inaspettata quella conquistata dal pilota britannico, arrivata dopo un finale di gara estremamente drammatico che ha visto Max Verstappen e Lando Norris scontrarsi nella lotta per il comando, facendo precipitare Verstappen nell’ordine e costringendo Norris al ritiro.

Max Verstappen era infatti subito scattato dalla pole position, dominando gran parte della gara. Lo scontro con Lando Norris ha però clamorosamente cambiato le sorti del Gran Premio dopo l’ultimo pit stop, effettuato da entrambi al 52° giro. La sosta ai box della Red Bull è stata rallentata da un problema alla ruota posteriore sinistra, concedendo a Norris l’opportunità di avvicinarsi pericolosamente al leader. Il contatto tra i due ha provocato una foratura a entrambe le vetture, costringendole a rientrare ai box. Questo imprevisto ha spianato la strada a George Russell, che occupava stabilmente la terza posizione. Il pilota della Mercedes è passato al comando e ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo, ottenendo così la sua seconda vittoria in Formula 1.

Nonostante l’amarezza per l’incidente, la McLaren ha trovato consolazione con il secondo posto di Oscar Piastri, mentre Carlos Sainz, al volante della Ferrari, ha completato il podio in terza posizione. Lewis Hamilton, alla guida dell’altra Mercedes, è rimasto staccato dai primi, mentre Verstappen ha concluso quinto, riuscendo a mantenere la posizione nonostante una penalità di 10 secondi per il contatto con Norris. Quello dell’Austria è stato indubbiamente uno dei Gran Premi più avvincenti dell’anno. Un evento a cui hanno assistito 302.000 spettatori nel corso del weekend di gara, il terzo dato più alto di sempre per il Gran Premio d’Austria sul Red Bull Ring di Spielberg, dopo i 303.000 dell’edizione 2022 e il record dei 304.000 dell’edizione 2023.

3. GP Gran Bretagna (Silverstone)

Il Gran Premio di Gran Bretagna 2024, dodicesima tappa del campionato mondiale di Formula 1, si è svolto domenica 7 luglio sul leggendario tracciato di Silverstone. A tagliare per primo il traguardo è stato Lewis Hamilton, che al volante della sua Mercedes ha conquistato la 104esima vittoria in carriera. Il pilota britannico ha preceduto l’olandese Max Verstappen, al secondo posto con la Red Bull Racing-Honda RBPT, e il connazionale Lando Norris, terzo a bordo della sua McLaren-Mercedes.

Conquistando la sua nona vittoria a Silverstone, Hamilton ha scritto un nuovo capitolo nella storia del Gran Premio di Gran Bretagna. In una gara ricca di colpi di scena, il pilota della Mercedes ha saputo resistere alla pressione di Lando Norris, portando a casa un trionfo atteso dal 2021. George Russell, partito dalla pole, ha inizialmente mantenuto il comando, ma la corsa si è presto trasformata in un’entusiasmante battaglia tra le Mercedes e le due McLaren di Norris e Oscar Piastri, complicata da condizioni meteo imprevedibili. Quando il passaggio alle gomme intermedie ha rimescolato le carte, Hamilton ha sfruttato un pit stop perfetto per montare gomme slick un giro prima di Norris, prendendo così il comando della gara.

Russell è stato costretto al ritiro per un problema tecnico, mentre Max Verstappen ha approfittato delle fasi finali per superare Norris e conquistare il secondo posto. Nonostante un buon ritmo con le gomme dure, il pilota della Red Bull non è riuscito a insidiare Hamilton per la vittoria. Norris ha completato il podio in terza posizione, con il compagno di squadra Piastri che ha chiuso quarto.

Carlos Sainz, su Ferrari, ha conquistato il quinto posto, seguito da un eccellente Nico Hulkenberg, sesto con la Haas. Aston Martin ha mostrato segnali di ripresa, con Lance Stroll e Fernando Alonso che hanno terminato rispettivamente settimo e ottavo. Alex Albon ha portato due punti alla Williams con un nono posto, mentre Yuki Tsunoda ha completato la top 10. Una gara deludente invece per Charles Leclerc, che ha perso terreno dopo un cambio gomme anticipato, concludendo in quattordicesima posizione per la Ferrari.

2. GP Canada (Montreal)

Il Gran Premio del Canada 2024, nona tappa del mondiale di Formula 1, si è svolto domenica 9 giugno sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal. A trionfare è stato l’olandese Max Verstappen, che ha portato la sua Red Bull Racing-Honda RBPT alla vittoria, raggiungendo il prestigioso traguardo dei 60 successi in carriera. Sul podio, il secondo posto è andato al britannico Lando Norris, al volante della McLaren-Mercedes, seguito dal connazionale George Russell, terzo con la Mercedes.

Max Verstappen e la Red Bull hanno saputo rialzarsi dalle difficoltà affrontate a Monaco, conquistando una vittoria spettacolare in una gara caratterizzata da condizioni meteo instabili, numerose Safety Car e intense ripartenze. Il pilota olandese ha dovuto affrontare una dura battaglia, prima con George Russell, partito dalla pole, e successivamente con Lando Norris, che ha sorpassato entrambi durante il miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia, un incidente che ha coinvolto Logan Sargeant ha provocato l’uscita della Safety Car, permettendo a Verstappen di rientrare in testa dopo che Norris, in quel momento leader, è stato retrocesso in terza posizione.

Una volta eliminato Russell, Verstappen ha preso il comando, gestendo il vantaggio con abilità nonostante la pioggia intermittente e la transizione dalle gomme intermedie a quelle slick. Anche un secondo periodo di Safety Car, causato da una collisione tra Carlos Sainz e Alex Albon, non ha fermato la sua corsa verso la vittoria. Dietro di lui, Norris ha conquistato il secondo posto dopo una battaglia intensa con Russell, che ha dovuto accontentarsi della terza posizione, nonostante alcuni duelli finali con il compagno di squadra Lewis Hamilton e l’altra McLaren di Oscar Piastri. Russell e Hamilton, entrambi con gomme slick fresche durante la seconda Safety Car, hanno infiammato i box Mercedes, con il giovane Russell che ha superato il compagno al penultimo giro.

1. GP Italia (Monza)

Il Gran Premio d’Italia 2024, sedicesima tappa del campionato mondiale di Formula 1, si è disputato domenica 1º settembre presso l’Autodromo Nazionale di Monza. A trionfare è stato Charles Leclerc, che ha ottenuto la sua settima vittoria in carriera, conquistando il primo posto con la Ferrari. Il pilota monegasco ha preceduto sul traguardo i due driver della McLaren-Mercedes, con Oscar Piastri che ha chiuso in seconda posizione e Lando Norris in terza.

Una vittoria straordinaria per Leclerc, ottenuta grazie a una strategia audace con una sola sosta, che gli ha permesso di mantenere il comando fino alla fine della gara. Il monegasco ha regalato una grande gioia ai tifosi della Ferrari, tagliando il traguardo in prima posizione davanti alle McLaren. Lando Norris, partito dalla pole, ha mantenuto il primo posto per qualche giro, prima che Oscar Piastri lo superasse alla seconda chicane. Da quel momento, l’australiano ha dominato la gara per buona parte della sua durata.

Mentre molti piloti optavano per una strategia a due soste, la Ferrari ha deciso di rischiare con una sola sosta per Leclerc e Carlos Sainz. Questa scelta si è rivelata vincente, con entrambi i piloti che hanno corso in testa nelle fasi finali. Tuttavia, Sainz, a causa del degrado delle gomme, non è riuscito a mantenere la posizione e ha visto superare sia da Piastri che da Norris, che si sono piazzati rispettivamente al secondo e terzo posto. Leclerc, invece, ha saputo difendersi e ha conquistato una vittoria emozionante a Monza, tagliando il traguardo con 2,6 secondi di vantaggio su Piastri.

Norris, che ha segnato anche il giro più veloce, ha concluso in terza posizione, un risultato positivo che gli ha permesso di guadagnare punti importanti per la lotta al campionato. Sainz ha chiuso quarto, mentre Lewis Hamilton, nella sua ultima gara a Monza prima del suo trasferimento alla Ferrari nel 2025, ha ottenuto il quinto posto con la Mercedes.

Leggi anche