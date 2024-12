Di seguito riviviamo i percorsi di alcuni tra i migliori allenatori del 2024. Da Gasperini ad Ancelotti, passando per Xabi Alonso, analizziamo le scelte e le strategie vincenti di questi tecnici affermati.

Gian Piero Gasperini

Con una media di 2,16 punti a partita in 37 match, Gasperini ha superato il suo miglior rendimento del 2021, dimostrando ancora una volta di saper plasmare una squadra capace di affrontare e superare ogni ostacolo. Il mister nel 2024 ha guidato l’Atalanta verso traguardi storici.

Il percorso verso il trionfo in Europa League è stato impressionante: primi nel girone, hanno eliminato squadre come lo Sporting Lisbona, il Liverpool (0-3 ad Anfield) e il Marsiglia, per poi battere il Bayer Leverkusen 3-0 in finale, grazie alla tripletta di Lookman. Questo successo ha regalato alla Dea il suo primo titolo europeo e ha fatto di Gasperini l’allenatore più anziano a vincere l’Europa League.

L’unica macchia è stata la finale di Coppa Italia persa contro la Juventus. Tuttavia la Dea si è qualificata alla Champions League con il quarto posto in campionato, ha partecipato alla Supercoppa Europea contro il Real Madrid (poi persa) e si colloca in testa alla classifica alla fine dell’anno solare, candidandosi a vincere lo scudetto nel 2025. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Luis de la Fuente

Il tiki taka non è andato in pensione, ma è stato rielaborato e velocizzato da de la Fuente, grazie ad un’intelligente lettura delle caratteristiche della nuova generazione spagnola. Con una combinazione di tattiche vincenti e un mix di esperienza e freschezza tra i giocatori, de la Fuente ha portato la squadra al vertice del calcio europeo.

La vittoria dell’Europeo è un risultato straordinario per la Spagna e per de la Fuente, che ha dimostrato di saper gestire una squadra talentuosa, dando vita a un gruppo coeso. Il merito del tecnico è quello di aver saputo gestire lo spogliatoio e la scelta dei giocatori da vero selezionatore, una dote non sempre scontata negli allenatori delle Nazionali. Inoltre, grazie alla conquista del trofeo, molti giovani sono saliti alla ribalta. Due esempi? Nico Williams e Lamine Yamal, veri mattatori del torneo della Roja. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha conquistato lo Scudetto della “seconda stella” con l’Inter, un trionfo che premia il suo lavoro impeccabile e il perfetto adattamento del modulo 3-5-2. Con un gioco solido e un equilibrio perfetto tra difesa e attacco, l’Inter ha dominato la stagione, battendo nettamente tutte le concorrenti, tra cui il Milan, che ha ceduto nel derby decisivo, segnando la vittoria matematica del titolo.

I protagonisti principali sono stati Lautaro Martínez e Marcus Thuram, autori dei gol decisivi che hanno regalato al club nerazzurro il titolo. Lautaro, con la sua classe e il suo spirito da leader, ha segnato momenti cruciali della stagione, mentre Thuram ha portato freschezza e concretezza in attacco.

Questo sistema di gioco ha permesso a l’Inter di sfruttare al meglio le sue risorse, mettendo in mostra un gioco fluido e determinato. La vittoria, con un vantaggio di 19 punti sul Milan, ha confermato il dominio nerazzurro, rendendo Inzaghi uno degli allenatori più apprezzati della Serie A. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Xabi Alonso

Xabi Alonso è una delle rivelazioni più belle del 2024 in ambito calcistico. Il passato non mente e un lungo trascorso tra Liverpool, Bayern Monaco, Real Madrid e Nazionale spagnola ha lasciato il segno nelle idee tattiche dell’allenatore.

Alonso ha praticamente preso un Bayer Leverkusen da ricostruire e lo ha portato a vincere inaspettatamente una Bundesliga e una Coppa di Germania, battendo le favorite Borussia Dortmund e Bayern Monaco. I record parlano chiaro, con una lunga striscia di vittorie e un campionato da imbattuto. Nella gestione tecnica di Xabi Alonso sono emersi diversi talenti, come Florian Wirtz e Grimaldo, solo per fare alcuni esempi. La sconfitta in finale di Europa League è stata dura da digerire, ma di certo non intacca il grande lavoro portato avanti dall’allenatore spagnolo. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Carlo Ancelotti

Carlo Ancellotti continua a stupire anno dopo anno. Ancora una volta è tra i tecnici migliori d’Europa e, soprattutto, vincenti. A Madrid sono contenti di quest’ultimo aspetto, vista l’attitudine e la pressione delle Merengues verso le vittorie continentali. L’ennesima Champions League di Re Carlo arriva dopo una finale combattuta ed emozionante contro il Borussia Dortmund.

Ad impressionare di più è la solita calma e pacatezza nella gestione dei giocatori. Ancelotti in un ventennio è passato dal lavorare sotto la pressione di Berlusconi con Seedorf, Kakà e Pirlo in squadra, per poi lanciarsi in avventure non meno complicate.

E a Madrid ha saputo far rendere al massimo un certo Cristiano Ronaldo con Bale e Benzema. Motivare nel 2024 Vinicius Junior e Rodrygo è stato un gioco da ragazzi, soprattutto quando in mezzo al campo Carletto ha potuto contare sulla coppia formata da Kroos e Modric. Sempre nel 2024 Ancelotti ha vinto Supercoppa di Spagna, Liga, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Non male.

Leggi anche