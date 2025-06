Il Mondiale per Club FIFA 2025 non sarà solo un palcoscenico per i grandi campioni in campo, ma anche un banco di prova per alcuni tra i più brillanti allenatori del panorama calcistico mondiale. Con 32 squadre partecipanti, la competizione vedrà confrontarsi filosofie di gioco, esperienze e approcci tattici diversi. Ecco una panoramica dei tecnici che potrebbero fare la differenza nel torneo.

Pep Guardiola – Manchester City

Il tecnico catalano guiderà il Manchester City nel Mondiale per Club, puntando a completare il ciclo vincente iniziato con la conquista della Champions League nel 2023. Con un gioco basato sul possesso palla e sulla pressione alta, Guardiola cercherà di imporre la sua filosofia anche contro avversari provenienti da contesti calcistici diversi.

Xabi Alonso – Real Madrid

Dopo l’addio di Carlo Ancelotti, passato alla guida della nazionale brasiliana, il Real Madrid ha affidato la panchina a Xabi Alonso. L’ex centrocampista, reduce da esperienze positive con la Real Sociedad B e il Bayer Leverkusen, porterà freschezza e idee innovative alla squadra spagnola.

Cristian Chivu – Inter

Dopo il ciclo di Simone Inzaghi, l’Inter ha deciso di puntare su un volto noto e amato dai tifosi: Cristian Chivu. L’ex difensore nerazzurro, protagonista del Triplete del 2010, ha maturato esperienza nella Primavera dell’Inter e ha recentemente guidato il Parma alla salvezza in Serie A. Il Mondiale per Club rappresenta per Chivu il primo grande banco di prova internazionale alla guida della prima squadra: la sfida sarà imprimere la sua identità tecnica a un gruppo che ha già vinto tanto.

Igor Tudor – Juventus

Subentrato a Thiago Motta nel marzo 2025, Tudor ha guidato la Juventus alla qualificazione per la Champions League. Nonostante alcune incertezze sul suo futuro, il tecnico croato sarà alla guida dei bianconeri nel Mondiale per Club, dove potrà mettere in mostra le sue capacità tattiche.

Fernando Diniz – Vasco da Gama

Dopo l’esperienza con la nazionale brasiliana, Diniz è tornato a guidare il Vasco da Gama. Con il suo stile di gioco offensivo e basato sul possesso palla, il tecnico brasiliano cercherà di sorprendere nel Mondiale per Club.

Enzo Maresca – Chelsea

Dopo aver fatto parte dello staff tecnico del Manchester City, Maresca ha assunto la guida del Chelsea, portando con sé l’influenza del gioco di Guardiola. Con i Blues, il tecnico italiano cercherà di imporsi nel torneo grazie a un calcio propositivo e organizzato.

Javier Mascherano – Inter Miami

Dopo l’addio di Gerardo Martino per motivi personali, l’Inter Miami ha affidato la panchina a Javier Mascherano. L’ex difensore argentino, alla sua prima esperienza da allenatore di club, avrà il compito di guidare la squadra americana nel torneo, supportato dalla presenza di Lionel Messi.

Il Mondiale per Club 2025 si preannuncia come un torneo avvincente non solo per i talenti in campo, ma anche per la presenza di allenatori di alto profilo. Le diverse filosofie di gioco e le esperienze dei tecnici partecipanti contribuiranno a rendere la competizione ancora più interessante e imprevedibile.

