Il Mondiale per Club FIFA 2025 non sarà solo una novità storica per formato e partecipazione. Sarà anche – e soprattutto – un palcoscenico per le stelle più luminose del calcio mondiale. Con 32 squadre da ogni angolo del globo, il torneo americano si preannuncia come una celebrazione di talento, carisma e gol.

Ecco le grandi star attese negli Stati Uniti: fuoriclasse affermati, leggende viventi e giovani pronti a esplodere sulla scena internazionale.

Lionel Messi – Inter Miami

Lionel Messi guiderà l’Inter Miami nel torneo, dopo aver vinto il Supporters’ Shield 2024. Nonostante alcune controversie sulla qualificazione, la sua presenza è confermata. A 38 anni, il campione argentino sogna di chiudere il cerchio in casa sua, negli Stati Uniti, con la maglia dell’Inter Miami.

Motivazione : enorme. Giocherà in patria adottiva e con la possibilità di affrontare il suo passato (Barça, City).

: enorme. Giocherà in patria adottiva e con la possibilità di affrontare il suo passato (Barça, City). Stato di forma : non è più quello del 2015, ma la classe resta intatta.

: non è più quello del 2015, ma la classe resta intatta. Obiettivo: portare per la prima volta un club MLS alla gloria mondiale.

Curiosità: se dovesse segnare, diventerebbe il primo giocatore a farlo in quattro competizioni FIFA diverse per club e nazionale.

Erling Haaland – Manchester City

Se Messi rappresenta il tramonto dorato, Haaland è il volto del presente e del futuro. Il bomber norvegese, pilastro del City, ha già messo a segno numeri mostruosi in Champions e Premier League.

Età : 24 anni, nel pieno della potenza.

: 24 anni, nel pieno della potenza. Traguardo : riportare il titolo mondiale per club a Manchester.

: riportare il titolo mondiale per club a Manchester. Supporto: Guardiola gli costruirà attorno una macchina perfetta per segnare.

Stat: Haaland ha una media gol superiore a 0.9 reti a partita in Champions League.

Vinícius Jr – Real Madrid

Tecnica pura, dribbling fulminante, spirito da finalista. Vinícius Jr è ormai il simbolo della nuova generazione del Real Madrid. Dopo aver vinto tutto, vuole dominare anche sul suolo americano.

Caratteristiche : incontenibile nell’uno contro uno.

: incontenibile nell’uno contro uno. Rivalità : Real contro City (o Juve/Inter) potrebbe riproporre scontri epici.

: Real contro City (o Juve/Inter) potrebbe riproporre scontri epici. Leader tecnico: con Bellingham e Rodrygo, forma un tridente micidiale.

Highlight atteso: Vinícius sulla fascia contro un terzino asiatico o africano può accendere lo show.

Lautaro Martínez – Inter

Il capitano nerazzurro è uno dei volti della spedizione italiana. Dopo un 2024 da protagonista in Serie A e Champions, Lautaro arriva in USA per vincere anche con l’Inter.

Numeri : top scorer del club nelle ultime stagioni.

: top scorer del club nelle ultime stagioni. Ruolo : leader tecnico e carismatico.

: leader tecnico e carismatico. Ambizione: dare all’Inter una dimensione globale.

Immagine da copertina: la sua esultanza sotto la curva in uno stadio NFL pieno di tifosi italiani.

Dušan Vlahović – Juventus

Per la Juventus, il Mondiale per Club è anche una vetrina per rilanciare il proprio bomber. Vlahović ha ancora tanto da dimostrare a livello internazionale, e quale occasione migliore?

Punti di forza : potenza fisica, tiro secco, gioco spalle alla porta.

: potenza fisica, tiro secco, gioco spalle alla porta. Obiettivo : portare la Juve oltre i gironi.

: portare la Juve oltre i gironi. Partner offensivi: Chiesa, Yıldız o Miretti a supporto.

Focus: la Juve ha bisogno dei suoi gol per sognare in grande.

Altre stelle da tenere d’occhio

Jude Bellingham (Real Madrid) : a soli 21 anni è già leader del centrocampo blanco. Gol, visione e carisma da veterano.

: a soli 21 anni è già leader del centrocampo blanco. Gol, visione e carisma da veterano. Rodri (Manchester City) : il metronomo della mediana di Guardiola. Silenzioso, ma fondamentale.

: il metronomo della mediana di Guardiola. Silenzioso, ma fondamentale. Kylian Mbappé (Real Madrid?) : se il passaggio si concretizza prima del torneo, sarà la nuova icona dei galácticos.

: se il passaggio si concretizza prima del torneo, sarà la nuova icona dei galácticos. Luis Díaz (Fluminense) : estro colombiano e imprevedibilità pura. Potenziale MVP per i brasiliani.

: estro colombiano e imprevedibilità pura. Potenziale MVP per i brasiliani. Ali Mabkhout (Al Ain) : leggenda locale, può lasciare il segno.

: leggenda locale, può lasciare il segno. Riyad Mahrez (Al Ahli): esperienza da vendere e colpi che fanno la differenza nei momenti chiave.

I giovani da tenere d’occhio

Oltre ai grandi nomi, il Mondiale per Club sarà anche una vetrina per i talenti emergenti pronti a esplodere:

Arda Güler (Real Madrid)

Classe 2005, turco, soprannominato il “Messi del Bosforo”. Estro e visione. Se avrà spazio, farà parlare di sé.

Kenan Yıldız (Juventus)

Il turco più brillante del vivaio Juve. Ha già incantato Allegri, può diventare un jolly nel nuovo corso bianconero.

Valentin Carboni (Inter)

L’italo-argentino è tra i profili più interessanti dell’Inter post-Scudetto. Tecnico, intelligente e con personalità.

Endrick (Real Madrid)

Arriverà ufficialmente al Real a luglio. Se convocato, potrebbe essere la next big thing del torneo.

Il Mondiale per Club 2025 non è solo calcio, ma spettacolo globale. Messi, Haaland, Lautaro, Vinícius, Mbappé: tanti protagonisti, tante storie da raccontare. E magari, tra una leggenda e l’altra, scopriremo anche il prossimo fenomeno del calcio mondiale.

Dagli stadi americani, il futuro del pallone prende vita.

Leggi anche