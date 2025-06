Home | Pronostico capocannoniere Mondiale per Club: quote e statistiche

Il Mondiale per Club di quest’anno si svolge negli Stati Uniti e promette uno spettacolo senza precedenti: ben 32 squadre da tutto il mondo si contenderanno il titolo. Particolare attenzione è rivolta alla corsa alla Scarpa d’Oro, con alcuni tra i migliori attaccanti del pianeta pronti ad affrontarsi per il titolo di capocannoniere. Analizziamo i principali candidati e le dinamiche che potrebbero influenzare la classifica marcatori di questa edizione.

Le statistiche dei bomber: Mbappé, Haaland e Kane

Il Mondiale per Club 2024/25 vede tra i favoriti per il titolo di capocannoniere tre nomi illustri:

Kylian Mbappé ( Real Madrid )

( ) Erling Haaland ( Manchester City )

( ) Harry Kane (Bayern Monaco)

Oltre a loro, emerge anche un outsider interessante: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), protagonista di una stagione sorprendente.

Le statistiche più recenti raccontano di attaccanti in grande forma:

Mbappé si avvicina ai 50 gol stagionali con la maglia dei Los Blancos , trascinando il Real Madrid in un girone abbordabile contro Al-Hilal , Pachuca e RB Salisburgo .

si avvicina ai 50 gol stagionali con la maglia dei , trascinando il in un girone abbordabile contro , e . Haaland ha superato i 30 gol per il Manchester City anche in una stagione complessa e si prepara a una fase a gironi con Juventus , Wydad e Al-Ain .

ha superato i 30 gol per il anche in una stagione complessa e si prepara a una fase a gironi con , e . Kane , dopo aver segnato 38 reti con il Bayern Monaco , affronterà Auckland City , Boca Juniors e Benfica .

, dopo aver segnato 38 reti con il , affronterà , e . Guirassy ha realizzato 34 gol tra tutte le competizioni e potrebbe dominare un girone formato da Ulsan HD, Mamelodi Sundowns e Fluminense.

Il format a 32 squadre favorisce una fase a gironi ricca di reti, con possibili goleade nei primi incontri. Secondo gli analisti, molti gol potrebbero arrivare già in questa fase, facilitando il compito dei bomber più prolifici. Le quote dei principali bookmaker come Lottomatica, NetBet e Goldbet danno in vantaggio i nomi già citati, ma non escludono sorprese da parte di outsider.

In conclusione, la corsa alla Scarpa d’Oro del Mondiale per Club si preannuncia avvincente, con Mbappé, Haaland e Kane a contendersi il titolo, ma attenzione alla possibile sorpresa di Guirassy. Le quote attuali premiano i grandi nomi, ma la fase a gironi potrebbe regalare scenari inaspettati. Dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli e scopri le analisi dettagliate sulle competizioni più seguite!