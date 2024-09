Home | Terribile notizia per il mondo dello sport: addio alla campionessa

Terribile notizia per il mondo dell’atletica leggera e dello sport tutto: la maratoneta 33enne è morta in seguito alle devastanti ustioni riportate dopo che il suo ex fidanzato le aveva dato fuoco con una tanica di benzina. L’annuncio della tragica fine dell’atleta, che aveva gareggiato alle ultime Olimpiadi di Parigi, è stato dato dalla Federazione di atletica del suo paese. (Continua a leggere dopo le foto)

Rebecca Cheptegei morta a 33 anni dopo che le era stato dato fuoco

Rebecca Cheptegei è morta a 33 anni dopo che il fidanzato le aveva dato fuoco con una tanica di benzina. Una notizia che ha lasciato senza parole il mondo dello sport internazionale. Come riportato da Fanpage, l’annuncio della tragica fine dell’atleta, che aveva gareggiato alle ultime Olimpiadi di Parigi, è stato dato dalla Federazione ugandese di atletica: “Siamo profondamente addolorati nell’annunciare la scomparsa della nostra atleta, Rebecca Cheptegei, avvenuta questa mattina presto, tragicamente vittima di violenza domestica. Come federazione, condanniamo tali atti e chiediamo giustizia. Che la sua anima riposi in pace”.

