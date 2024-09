Massimo e Manola morti insieme, tragedia di coppia: come è successo

Massimo è morto al suo arrivo in ospedale nella giornata di ieri, domenica 1° settembre 2024, a causa di un tragico incidente in moto. Non ce l’ha fatta neanche Manola, che viaggiava con il compagno ed era stata ricoverata nella notte in ospedale. La donna è morta alle 6:30 di questa mattina. Sono due quindi le vittime del drammatico incidente stradale nel quale una moto e un’auto si sono scontrate e sono rimaste completamente distrutte. (Continua dopo le foto)

Incidente San Polo di Piave, tragico schianto tra auto e moto

Lo schianto è avvenuto intorno alle 15 di ieri, domenica 1° settembre 2024 all’incrocio fra via Papa Luciani e via Roma nel paesino di San Polo di Piave, in provincia di Treviso. La Harley Davidson di Massimo Bortolato sarebbe stata centrata da una Ford mentre era impegnata in una svolta a sinistra. Massimo e Manola, che viaggiavano a bordo del mezzo a due ruote, sono stati sbalzati via dalla sella e hanno fatto un volo fino a 30 metri dal punto dell’impatto. I veicoli sono andati completamente distrutti a causa della violenza dell’impatto. Secondo una prima ricostruzione, pare che l’incidente sia dovuto da una distrazione del motociclista. La dinamica sarà chiara dopo le analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona disposta dalla Procura di Treviso. Massimo non ce l’ha fatta, è morto poco dopo il suo ricovero in ospedale. Manola invece è stata portata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. (Continua dopo le foto)

Incidente San Polo di Piave, morta anche la passeggera della moto

Era arrivata all’ospedale di Treviso cosciente, tanto che subito dopo lo schianto si era preoccupata per il suo fidanzato, Massimo Bortolato. Intorno alle 6:30 di questa mattina però, è morta anche Manola Cucchi, a causa dello spaventoso incidente avvenuto a San Paolo di Piave. La donna, 58 anni, infermiera di San Donà, ha lottato per tutta la notte ma alla fine le gravi lesioni che ha riportato hanno avuto la meglio. La donna al volante della Ford coinvolta nello scontro sta bene anche se è in stato di choc.

